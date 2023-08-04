В Банке ДОМ. РФ рассказали о регионах — лидерах по спросу на ипотеку на ИЖС

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Жители Подмосковья получили таких кредитов на общую сумму 900 миллионов рублей, Краснодарского края — 560 миллионов рублей, Республики Татарстан — 280 миллионов рублей, Ленинградской области — 260 миллионов рублей, Самарской области — 211 миллионов рублей.
По сравнению с июлем прошлого года наибольший рост спроса на ипотечное кредитование для ИЖС зафиксирован в Самарской области — в 5,5 раза, Подмосковье — в 1,5 раза, Краснодарском крае — в 2 раза, Татарстане — в 1,9 раза.
В топ-10 регионов-лидеров также вошли Новосибирская область — 160 миллионов рублей, рост в 1,8 раза, Тюменская область — 150 миллионов рублей, в 1,6 раза, Свердловская область — 130 миллионов рублей, в 1,6 раза, Ростовская область — 90 миллионов рублей, на 10 процентов, Челябинская область — 85 миллионов рублей, на 10 процентов.
Всего за июль ипотекой на строительство частных домов в Банке ДОМ.РФ воспользовались около 800 семей. Общая сумма выданных кредитов составила 3,5 миллиарда рублей, что в полтора раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
«Основным стимулом для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства станет его перевод на цивилизованные рельсы, по аналогии с рынком многоквартирных домов. Это касается как комплексных проектов, так и точечных, по договору подряда. Средства ипотечников при таком механизме хранятся на специальных счетах эскроу в банке, а застройщик или подрядчик строят с привлечением банковского кредита. Банк ДОМ.РФ первым запустил такой механизм для строительных компаний и покупателей, предложив скидку к ипотечной ставке по любой из выбранных госпрограмм в размере полупроцента», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Драйвером спроса в июле остаются госпрограммы «Семейная ипотека» и «Льготная с господдержкой» — ими воспользовались около 75 процентов клиентов Банка ДОМ.РФ в равном соотношении. Еще 22% оформили кредит по программе для ИТ-специалистов. Программы кредитования ИЖС были запущены в начале 2021 года, и с этого времени Банк ДОМ.РФ выдал кредитов на строительство частных домов в размере 59 миллиардов рублей — 12,5 тысячи семей улучшили свои жилищные условия.