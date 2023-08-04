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Тюменской городской Думе исполнилось 233 года

4 августа 2023, 06:03
Фото: Тюменская городская Дума
4 августа 1790 года образовалась Тюменская городская Дума. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал председатель Думы VII созыва Евгений Заболотный.
Свою историю представительный орган власти ведет с эпохи Екатерины Великой. До революционных событий 1917 года Дума избиралась 37 раз. В советское время городской Совет депутатов трудящихся насчитывал более 20 созывов. За все время народными избранниками становилось около десяти тысяч горожан. Это огромный пласт истории нашей Тюмени, — отметил спикер.

Евгений Заболотный подчеркнул, что в канун первого заседания Думы VIII созыва выйдет книга «Тюменская городская Дума: история и современность». Авторы стремились на основе документов впервые системно рассказать об истории представительного органа местного самоуправления, показать жизнь города через деятельность депутатов.

К истории мы обращаемся не из праздного любопытства, а для того, чтобы, опираясь на опыт предшествующих поколений, планировать будущее. Для депутатов всех времен ключевым в работе было чувство ответственности перед жителями, преданность городу. Об этом должны в первую очередь помнить кандидаты, избирающиеся сегодня в VIII созыв, — подвел итог Евгений Заболотный.
#Тюменская область#Евгений Заболотный#Тюменская городская Дума#Городская Дума#Депутаты#День рождения
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