Тюменской городской Думе исполнилось 233 года

Евгений Заболотный подчеркнул, что в канун первого заседания Думы VIII созыва выйдет книга «Тюменская городская Дума: история и современность». Авторы стремились на основе документов впервые системно рассказать об истории представительного органа местного самоуправления, показать жизнь города через деятельность депутатов.