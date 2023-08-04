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Тюменская область заняла второе место по градостроительному потенциалу в стране

4 августа 2023, 03:35
Фото: 1MI
В Тюменской области почти на 30% вырос объем строительства
Она опередила Московскую и Ростовскую области.

По итогам прошедшего полугодия Тюменская область заняла второе место в стране по градостроительному потенциалу. Примечательно, что наш регион уступает место Москве. И опережает Ростовскую, Московскую и Новосибирскую области в вопросе градостроительного потенциала.

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Как рассказали в областном департаменте экономики, на текущий момент под строительство в регионе имеется 26,4 миллионов квадратных метров земельных участков. За прошедшее полугодие объем работ по строительству вырос на 26,7 процентов и достиг 92,5 миллиардов рублей. По стране рост составил 9,2 процента.

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в областной столице до конца года появятся пять новых улиц. На данный момент строители работают на Тимофея Кармацкого, Алебашево, улице Евгения Войнова и в районе ЖК «Айвазовский City». Отметим, что дороги строятся и в новых микрорайонах. Кроме того, четырехполосная дорога свяжет Тимофея Кармацкого с магистралями на Мельникайте и Алебашевской.

Также портал «Nashgorod.ru» сообщал о строительстве развязки, из-за которой местные жители судились с властями. Тюменцы выступали против строительства возле памятника природы «Тополя». Развязка должна соединить Патрушева и Комарово.

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#Анастасия Ильина
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