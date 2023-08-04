Тюменская область заняла второе место по градостроительному потенциалу в стране

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в областной столице до конца года появятся пять новых улиц. На данный момент строители работают на Тимофея Кармацкого, Алебашево, улице Евгения Войнова и в районе ЖК «Айвазовский City». Отметим, что дороги строятся и в новых микрорайонах. Кроме того, четырехполосная дорога свяжет Тимофея Кармацкого с магистралями на Мельникайте и Алебашевской.