nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Изображение материала

Тюменка обманула власти Казахстана и получила из бюджета 1,5 миллиона рублей

4 августа 2023, 12:08
Фото: 1MI
Женщина почти 16 лет получала пенсию в другой стране.

Тюменка получала пенсионные выплаты из бюджета Казахстана и имела двойное гражданство. В общей сложности ей выплатили 1,5 млн рублей.

По данным Ура.ру, власти Казахстана не знали, что женщине начисляют выплаты еще и в РФ.

«Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обратилось в суд с иском к жительнице Тюмени. Просит взыскать с нее незаконно полученную пенсию, начисленную с декабря 2004-го по август 2020 года, в общей сумме 11 324 768 тенге или более 1,5 млн рублей», — сообщается с судебном акте

Изначально власти республики попросили тюменку вернуть бюджетные деньги добровольно, но в итоге подали на нее в суд. Женщину обязали вернуть 1,5 млн рублей.

В конце июня «Наш город» сообщал, что главный бухгалтер тюменской православной гимназии украла более 1 миллиона рублей. Уголовное дело заведено в отношении 43-летней женщины.

Главбух тюменской православной гимназии похитила более 1 миллиона рублей
Узнать подробнее
#Общество#Тюменцы#Дела судебные#Александр Мязин
Подпишитесь
«Не стесняйся — вот тебе кляп»: как в Тюмени проходят горячие секс-вечеринки
Сегодня, 06:30
Впервые за 15 лет: на тюменской таможне задержали непутёвую контрабандистку
Сегодня, 09:33
«Придется разориться»: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году
Сегодня, 10:50
Пенсионный возраст в России хотят снова повысить: чем обернется для тюменцев?
Сегодня, 08:06
Он заряжал нас энергией: в зоне СВО погиб страйкболист из Тюмени
Сегодня, 01:00
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные
Сегодня, 11:03