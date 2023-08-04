Тюменка обманула власти Казахстана и получила из бюджета 1,5 миллиона рублей

«Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обратилось в суд с иском к жительнице Тюмени. Просит взыскать с нее незаконно полученную пенсию, начисленную с декабря 2004-го по август 2020 года, в общей сумме 11 324 768 тенге или более 1,5 млн рублей», — сообщается с судебном акте