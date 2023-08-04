Тюменка обманула власти Казахстана и получила из бюджета 1,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Тюменка получала пенсионные выплаты из бюджета Казахстана и имела двойное гражданство. В общей сложности ей выплатили 1,5 млн рублей.
По данным Ура.ру, власти Казахстана не знали, что женщине начисляют выплаты еще и в РФ.
«Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обратилось в суд с иском к жительнице Тюмени. Просит взыскать с нее незаконно полученную пенсию, начисленную с декабря 2004-го по август 2020 года, в общей сумме 11 324 768 тенге или более 1,5 млн рублей», — сообщается с судебном акте
Изначально власти республики попросили тюменку вернуть бюджетные деньги добровольно, но в итоге подали на нее в суд. Женщину обязали вернуть 1,5 млн рублей.
В конце июня «Наш город» сообщал, что главный бухгалтер тюменской православной гимназии украла более 1 миллиона рублей. Уголовное дело заведено в отношении 43-летней женщины.