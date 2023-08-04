Сразу трое детей пострадали в ДТП Тюменской области

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
За последние сутки в областной столице произошло три ДТП, в которых пострадали дети. На улице Р. Абдуллина столкнулись автомобиль «БМВ» и велосипед.
«11-летний велосипедист набрал большую скорость и при съезде с велодорожки не успел остановиться перед автомобилем. Ребенок ударился в правую дверь „БМВ“, он получил травмы», — сообщили в ГИБДД.
3 августа в 22:00 во дворе дома 8 на улице Избышева «Нисан» сбил 9-летего пешехода. По предварительным данным, ребенок выбежал из-за припаркованного транспорта, водитель машины не успела затормозить. Серьёзных последствий ДТП удалось избежать.
Вчера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 30-летняя водитель на автомобиле «Ниссан» не справилась с управлением. Автомобиль въехала в стойку дорожного знака, травмы получил 13-летний пассажир.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в центре Тюмени на Республики, 156, рядом с ТЦ «Космос», столкнулись автобус и легковой автомобиль «Нисан». Из-за ДТП автобус врезался в светофор.