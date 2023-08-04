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Published Сегодня, 10:25

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Updated Сегодня, 10:30

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Сразу трое детей пострадали в ДТП Тюменской области

4 августа 2023, 10:25
Фото: ГИБДД
Аварии произошли в Тюмени и на федеральной трассе.

За последние сутки в областной столице произошло три ДТП, в которых пострадали дети. На улице Р. Абдуллина столкнулись автомобиль «БМВ» и велосипед.

«11-летний велосипедист набрал большую скорость и при съезде с велодорожки не успел остановиться перед автомобилем. Ребенок ударился в правую дверь „БМВ“, он получил травмы», — сообщили в ГИБДД.

3 августа в 22:00 во дворе дома 8 на улице Избышева «Нисан» сбил 9-летего пешехода. По предварительным данным, ребенок выбежал из-за припаркованного транспорта, водитель машины не успела затормозить. Серьёзных последствий ДТП удалось избежать.

Вчера на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 30-летняя водитель на автомобиле «Ниссан» не справилась с управлением. Автомобиль въехала в стойку дорожного знака, травмы получил 13-летний пассажир.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в центре Тюмени на Республики, 156, рядом с ТЦ «Космос», столкнулись автобус и легковой автомобиль «Нисан». Из-за ДТП автобус врезался в светофор.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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