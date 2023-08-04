Сразу три ДТП сковали пробкой Московский тракт на подъезде к Тюмени

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Большой затор скопился на Московском тракте из-за аварий.
Очевидцы сообщают, что из-за аварии автомобили перекрыли полосу движения.
«Столкнулись КАМАЗ и легковушка, большая пробка», — отметил тюменец Владимир А.
По данным онлайн-сервисов, машины стоят на въезде и выезде из Тюмени. В областной столице произошло сразу 10 дорожных аварий, о пострадавших не сообщается. На Объездной дороге около Мельникайте пробка растянулась на 1,5 километра.
Ранее «Наш город» сообщил, что 2 августа 5-километровая пробка сковала движение на Объездной дороге в Тюмени. Здесь две машины мешали проезду транспорта.