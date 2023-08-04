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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:21

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Сразу три ДТП сковали пробкой Московский тракт на подъезде к Тюмени

4 августа 2023, 13:16
Фото: 1MI
Пробка в этом районе растянулась почти на 4,5 километра.

Большой затор скопился на Московском тракте из-за аварий.

Очевидцы сообщают, что из-за аварии автомобили перекрыли полосу движения.

«Столкнулись КАМАЗ и легковушка, большая пробка», — отметил тюменец Владимир А.

По данным онлайн-сервисов, машины стоят на въезде и выезде из Тюмени. В областной столице произошло сразу 10 дорожных аварий, о пострадавших не сообщается. На Объездной дороге около Мельникайте пробка растянулась на 1,5 километра.

Ранее «Наш город» сообщил, что 2 августа 5-километровая пробка сковала движение на Объездной дороге в Тюмени. Здесь две машины мешали проезду транспорта.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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