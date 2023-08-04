Сразу две улицы перекроют в Заречной части Тюмени

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В областной столице на 1,5 недели перекроют Заречный проезд. Объезжать участок придется с 10 августа. Дорогу закроют для проезда от ул. Газовиков в районе дома № 33 до 20 августа.
Ранее сообщалось, что перекроют улицу Хохрякова. Водители, которые поворачивают с Орджоникидзе, вынуждены были разворачиваться и ехать по дороге с односторонним движением.
«Наш город» сообщал, что в областной столице с 4 августа на улице Эрвье перекрыто движение на участке от Алебашевской до Газовиков. Дорога откроется только в ноябре.