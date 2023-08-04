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Сразу две улицы перекроют в Заречной части Тюмени

4 августа 2023, 13:34
Фото: 1MI
Водителям придется объезжать этот участок с 10 по 20 августа.

В областной столице на 1,5 недели перекроют Заречный проезд. Объезжать участок придется с 10 августа. Дорогу закроют для проезда от ул. Газовиков в районе дома № 33 до 20 августа.

Ранее сообщалось, что перекроют улицу Хохрякова. Водители, которые поворачивают с Орджоникидзе, вынуждены были разворачиваться и ехать по дороге с односторонним движением.

«Наш город» сообщал, что в областной столице с 4 августа на улице Эрвье перекрыто движение на участке от Алебашевской до Газовиков. Дорога откроется только в ноябре.

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#Александр Мязин
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