Празднование Дня рождения Тюменской области развернется на 200 площадках

Тюменская область 14 августа отметит 79-й день рождения. Праздничные мероприятия в течение целой недели будут проходит по всему региону. Они пройдут на 200 площадках. Как сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, основной блок мероприятий состоится 19 и 20 августа. Многие из них пройдут в уличном формате на различных центральных площадках региона.