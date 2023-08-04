Празднование Дня рождения Тюменской области развернется на 200 площадках

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Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:05
Тюменская область 14 августа отметит 79-й день рождения. Праздничные мероприятия в течение целой недели будут проходит по всему региону. Они пройдут на 200 площадках. Как сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, основной блок мероприятий состоится 19 и 20 августа. Многие из них пройдут в уличном формате на различных центральных площадках региона.
Например, в Тобольске праздник состоится на Красной площади, в Ишиме — на площади у нового ДК, в Ялуторовске — в парке «Арт-Вояж», а в Омутинском районе — на театральной площади.
Жители областной столицы начнут отмечать праздник уже 12 августа. Так в этот день на пешеходной улице Дзержинского состоится фестиваль «ЭтноЛето-2023».
В течение недели в городе пройдут концерты групп «SYNTHEZZA» и «AETERNA». Кроме того, состоятся программы «ЛЕТО МУЗЫКА КИНО» и «Времена года». В Нижнетавдинском районе 19 августа в глэмпинге «Морелеса» состоится фестиваль «Музыка под открытым небом».
На тюменской набережной, рядом с «Конторой пароходства» 19 августа состоится огненный спектакль «Ворожба». Его покажет театр огня «ГЕЛИОС». Праздничную неделю завершит большой концерт на площади 400-летия Тюмени. На сцене выступит ГАНТ «Зори Тюмени» с программой «Люблю тебя, мой край Тюменский».
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в День рождения Тюменской области состоится концерт популярной музыкальной группы Иванушки International. Предварительно, концерт состоится в 20.00.