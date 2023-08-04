«Правоохранители не работают!»: тюменку обокрали почти на полмиллиона рублей

На сегодняшний день с момента возбуждения уголовного дела прошло более 2 месяцев. До сих пор полицейские не допросили Николая. В ознакомлении с материалами дела девушке отказывают. Камеры в районе, где произошла передача фотоаппарата, уже давно не хранят запись того дня. Ни один человек не был задержан. На сайте «Авито» все еще висит аккаунт злоумышленника, последний раз он заходил на сайт месяц назад. Его телефон доступен. Учитывая, что в прошлом году раскрываемость преступлений в Тюменской области составила 56%, есть предположение, что дело Селезневой так и останется не разгаданным.