«Правоохранители не работают!»: тюменку обокрали почти на полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Анастасия Селезнева обратилась в редакцию «Нашего города» с надеждой хоть как-то повлиять на действия местных правоохранителей. В мае ее «нагрели» на 412 тысяч рублей. Девушка уверена, что преступника можно было поймать по «горячим следам», но полицейские месяц не могли возбудить дело, а далее не спешили с розыскными мероприятиями.
Анастасия профессионально занимается фотографией и в ее арсенале есть фотоаппарат марки SONY, стоимостью 412 тысяч рублей (документы на технику имеются в распоряжении редакции). Однако им девушка пользовалась редко и, чтобы тот не лежал без дела, она решили сдавать его в аренду. Объявления было размещено на «Авито», также Селезнева подготовила договор сделки, чтобы заключать его с клиентами. Одним из арендаторов захотел стать некий Сергей.
«Мы договорились, что ко мне приедет его водитель и я передам фотоаппарат через него. Это было 8 мая, я тогда была одним из волонтеров на лесных пожарах, поэтому встретились мы уже глубокой ночью в Дударева. Мне заказчик отправил фотографию паспорта с пропиской, которые я внесла в договор, поэтому я ему доверяла. Подъехала черная „Ауди“ в которой сидел мужчина, мы с мужем залезли в машину передали фотоаппарат и стали ждать, когда придет оплата», — рассказала «Нашему городу» Анастасия.
Ответа от заказчика долго не было и супруг девушки предложил не задерживать водителя, ибо паспортные данные уже получены, а значит можно не беспокоиться. Так Селезневы вышли из машины, передав фотоаппарат водителю.
«Я обычно очень настороженна, но тут… Я говорила с заказчиком по телефону, он был грамотным, отлично разбирался в фототехнике, знал такие детали, о которых только серьезные фотографы с большим стажем знают. Он не вызвал у меня подозрений. Я до сих пор корю себя за эту неосмотрительность», — говорит Анастасия.
Деньги девушке никто так и не перевел. На следующий день мужчина написал, что «потерял телефон у банкомата и чудом его нашел», однако после этого он перестал выходить на связь.
Ждать у моря погоды девушка не стала и на следующий же день отправилась в отделение полиции. Дозвониться хотя бы до одного отделения 9 мая было непросто, но в в восьмом отделе Анастасии все же ответили и пригласили написать заявление. С девушкой на место происшествия выехали сотрудники полиции, они осмотрели участок дороги и опросили понятых. Позже был получен талон о регистрации заявления, который Селезнева направила мошеннику, но и после этого ответа на последовало.
В отделении полиции №8 позже сообщили, что они не могут заняться этим делом, так как преступление совершено на территории, подведомственной МО МВД «Тюменский», а потому дело будет передано туда.
«Они месяц отправили дело из одного отдела в другой. Месяц! Все это время никаких мероприятий по поиску преступника не проводилось. О поиске по „горячим следам“ нет и речи. Но дальше было еще хуже», — говорит Анастасия.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере — пункт 3 части 159 УК РФ, завели лишь 7 июля, когда бумаги все же дошли до МО МВД «Тюменский» и только тогда Анастасию признали потерпевшей. Надежда на поимку преступника не угасала, а потому девушка снова написала заказчику Сергею и получила ответ, однако он ее совсем не порадовал — мужчина написал, что не знает ни о каком фотоаппарате вовсе, а в телефонной книге у него она записана крайне оскорбительно.
Но девушка тогда связалась с водителем, которому передавала фотоаппарат. Оказалось, что Анастасии передали его паспортные данных, хотя этот мужчина по имени Николай, заверил девушку, что просто работает водителем на личном авто, катая людей по их запросам.
Ситуация у юриста Алексея Григорьева вызвала недоумение, решение с месячной пересылкой заявления кажется ему полнейшим сюром.
«Как должны были отработать силовики — они понимают, что по территории им не подходит это. Тогда девушку с ее заявлением садят в машину полиции и везут в нужное отделение, где его принимают — вот так должно быть. А эта бюрократическая отсрочка лишь демонстрирует бездействие правоохранителей», — говорит юрист.
На момент подачи заявления у девушки на руках были паспортные данные, отправленные заказчиком, номер его телефона, номер машины, которая приезжала, паспортные данные водителя, который может быть связан с похищением и аккаунт заказчика на «Авито». Однако в течение месяца никто с этими данными не работал. По заверению Анастасии, полицейские даже не стали по камерам смотреть, куда поехала машина с ее камерой.
На дело Анастасии назначили следователя Алену Камалову, работа которой у Анастасии также вызывает очень много вопросов.
«Она несколько раз за месяц была на больничном. Я просила ознакомить меня с материалами дела, сообщить мне о том, что удалось выяснить, но ничего в ответ не получала. Мне обещали, что вот-вот буде результат. Потом сказали, что с делом меня не ознакомят, мол, мне могут показать только мой допрос и осмотр места происшествия. Я подозреваю, что кроме этого в деле вовсе ничего нет», — предполагает девушка.
Со следователем Анастасия переписывалась в мессенджере, запись диалога имеется в распоряжении редакции. Так следователь Камалова на возмущения девушки о том, что ее не планируют знакомить с материалами дела, отвечала:«сходите в отдел, на прием к моему начальнику. Я вам свой номер дала не для того, чтобы вы мне каждый день писали».
«Нет закона, запрещающего потерпевшему ознакомиться с материалами дела в любой момент производства. Я полагаю, что следователь просто не стала заниматься этим делом, ибо качественно ничего не было отработано», — говорит юрист Григорьев.
Источник редакции в правоохранительных органах пояснил, что судя по общей картине, дело хотят приостановить, так как после 2 месяцев без особых сдвигов и без поимки злоумышленника, следователь имеет на это право, ибо предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. А следователь Камалова вовсе уверенно заявила Анастасии, что ее фотоаппарат уже точно никто не найдет.
Селезнева написала ходатайство, где просила допросить водителя черной «Ауди», которому был отдан фотоаппарат и заключить его под стражу, так как он может быть на прямую связан с преступной схемой. Также она хотела, чтобы допросили Сергея, который просил фотоаппарат в аренду и обещал перевести деньги и также его заключить под стражу. Девушка также просила установить принадлежность номера, с которого звонил Сергей и договаривался о сделке.
«В общем она просила заняться расследованием дела. Тем, что уже давно должны были сделать. В ответ на просьбу предпринять меры, от МО МВД „Тюменский“ был получен ответ — следователь сам знает, что ему делать. А ответ, пришедший от прокуратуры на оба ходатайства был просто поразительным. Они там указали, что Селезнева вовсе обвиняемая по делу», — говорит Григорьев.
Разочаровавшись в работе правоохранителей Анастасия решила действовать самостоятельно и стала пытаться разговорить Николая, который под видом водителя прибыл в ней за фотоаппаратом. Тот за информацию о похитителе просил сначала 50 тысяч рублей, потом 20 тысяч, а позже хотя бы 500 рублей. Но позже бесплатно сообщил, что Сергей, который заказывал фотоаппарат, вовсе сидит в тюрьме и оттуда проворачивает такие дела. Однако эта информация ничем больше не подтверждается.
«Сам Николай сказал, что 13 лет сидел в тюрьме, он предлагал мне приехать, чтобы лично рассказать куда дели фотоаппарат и что за схему провернули. Я писала об этом следователю и снова просила допросить этого мужчину, ведь он может быть соучастником, но мне отказали. Его до сих пор не допросили — прошло 3 месяца. Если они приостановят дело, то как мне быть? Зная адрес Николая ехать к нему самой и расследовать дело за наших правоохранителей?», — задается вопросом Анастасия.
Бывший сотрудник правоохранительных органов сообщил «Нашему городу», что вероятность раскрыть это преступления сводится к нулю, а причиною всему — отсутствие каких-либо действий в первое время после подачи заявления.
«Я не устаю удивляться нашим силовикам. У вас есть тяжкое преступление, но все что вы сделали в первый день — это осмотрели место происшествия и допросили заявителя? Никто не смотрел камеры, не пробивал телефоны, не допросили причастных? Это позор», — говорит экс-полицейский.
На сегодняшний день с момента возбуждения уголовного дела прошло более 2 месяцев. До сих пор полицейские не допросили Николая. В ознакомлении с материалами дела девушке отказывают. Камеры в районе, где произошла передача фотоаппарата, уже давно не хранят запись того дня. Ни один человек не был задержан. На сайте «Авито» все еще висит аккаунт злоумышленника, последний раз он заходил на сайт месяц назад. Его телефон доступен. Учитывая, что в прошлом году раскрываемость преступлений в Тюменской области составила 56%, есть предположение, что дело Селезневой так и останется не разгаданным.
«Наш город» направил официальный запрос в прокуратуру Тюменской области и СУ СКР по Тюменской области. Мы будем следить за развитием этого дела.