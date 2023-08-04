Жители Ишима могут спокойно вздохнуть, потому что до них ливни еще не добрались. В конце недели здесь будет малооблачно и тепло. Эксперты прогнозируют невысокую влажность воздуха в 56% и спокойное магнитное поле. Температура воздуха в выходные поднимется от +20 до +24. Северный ветер придет в город со скоростью 2 м/с.