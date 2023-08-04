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Published Сегодня, 11:03

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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные

4 августа 2023, 11:03
Фото: Азамат Нухов / 1MI
Синоптики обещают теплые, но влажные выходные.

В Тюменской области ожидают дождливые выходные

Лето продолжает радовать.

В предстоящие выходные, 5 и 6 августа, в областной столице пройдет дождь. По данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха 5 августа прогреется до +24. В дневное время в Тюмени ожидаются кратковременные дожди. А в течение дня будет облачно, но с прояснениями.

В город придет северо-западный ветер со скоростью 2,2 м/с. Влажность воздуха составит 78% в дневное время. Ночью этот показатель поднимется до 94%.

По прогнозам синоптиков, в выходные, как и всю предыдущую неделю будет облачно, но тепло. Однако 6 августа ожидаются дожди. В этот день температура прогреется до +26 градусов. Северо-восточный ветер подует со скоростью 1,9 м/с.

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Синоптики утверждают, что в Тобольске в конце недели будет солнечно и тепло. 5 августа температура воздуха прогреется от +17 до +26. Влажность воздуха составит 72%. Северо-западный ветер прибудет в Тобольск со скорость 1,9 м/с. Синоптики уверяют, что магнитное поле в этой области будет неспокойным.

6 августа тоболякам стоит ждать ясную, солнечную погоду. Температура воздуха прогреется до +26. Влажность воздуха составит 58% в дневное время. Северо-восточный ветер прибудет со скоростью 2,3 м/с.

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В Ялуторовск идут ливни. Здесь тепло, но пасмурно. 6 августа в течение дня ожидаются ливни. В субботу, 5 августа, температура воздуха прогреется до + 26. А влажность воздуха составит 71%. Синоптики обещают в этот день неустойчивое магнитное поле.

6 августа в Ялуторовске в течение дня пройдут ливни. В этот день температура воздуха составит + 24. А влажность — 77%.

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Аналогичная ситуация произойдет и в соседнем Заводоуковске. Здесь также в конце недели пройдут дожди. 5 августа температура воздуха прогреется до +26. Влажность воздуха составит 71%. Северо-западный ветер придет со скоростью 2 м/с.

6 августа в течение дня ожидаются дожди. Влажность воздуха при этом составит 83%, а температура воздуха — +24.

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Жители Ишима могут спокойно вздохнуть, потому что до них ливни еще не добрались. В конце недели здесь будет малооблачно и тепло. Эксперты прогнозируют невысокую влажность воздуха в 56% и спокойное магнитное поле. Температура воздуха в выходные поднимется от +20 до +24. Северный ветер придет в город со скоростью 2 м/с.

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#Анастасия Ильина#Погода#Погода в Тюмени#Тобольск#Ишим#Ялуторовск#Заводоуковск
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