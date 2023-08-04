Жителей областной столицы 4 августа ждет пасмурная погода. По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух в дневное время прогреется от +17 до + 25. Однако синоптики сообщают, что в Тюмени будет облачно и с прояснениями. Влажность воздуха в дневное время составит 74%, ночью — 94%. Северо-западный ветер придет в город со скоростью 2,1 м/с.