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Жителей областной столицы 4 августа ждет пасмурная погода. По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух в дневное время прогреется от +17 до + 25. Однако синоптики сообщают, что в Тюмени будет облачно и с прояснениями. Влажность воздуха в дневное время составит 74%, ночью — 94%. Северо-западный ветер придет в город со скоростью 2,1 м/с.
Похожая ситуация наблюдается на севере области - в Тобольске. Температура воздуха прогреется до +25. Здесь тоже будет облачно и тепло в течение дня. Ночью температура опустится до + 20. Северо-восточный ветер подует со скоростью 1,3-1,6 м/с. В ночное время влажность воздуха поднимется с 75% до 93%.
В Ялуторовске воздух прогреется до +26. В дневное время местным жителям стоит ждать северо-западного ветра со скоростью 2,7 м/с. Влажность воздуха составит 75%.
В соседнем Заводоуковске температура воздуха составить +24… +26. Влажность воздуха составит 65%. В город придет северный ветер со скоростью 2 м/с.
В Ишиме эксперты обещают температуру +26. Влажность воздуха здесь составит 73%. В дневное время подует северный ветер со скоростью 1,9 м/с. Ночью ветер придет с северо-запада со скоростью 1,1 м/с.