Под Тюменью перевернулся автомобиль, у водителя случился приступ эпилепсии

Сразу три ребёнка пострадали 3 августа. Во дворе дома 8 на улице Избышева «Нисан» сбил 9-летего пешехода. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 30-летняя водитель на автомобиле «Ниссан» не справилась с управлением. Автомобиль въехала в стойку дорожного знака, травмы получил 13-летний пассажир.