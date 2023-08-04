Под Тюменью перевернулся автомобиль, у водителя случился приступ эпилепсии

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль ВАЗ-2114 вылетел с дороги и перевернулся. У водителя случился приступ эпилепсии.
«Два человека пострадали в результате ДТП, произошедшего на 47-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель ВАЗ-2114 допустил съезд с дороги, машина опрокинулась. Пострадавшие от госпитализации отказались. У водителя случился приступ эпилепсии», — сообщили в региональном МЧС.
Сразу три ребёнка пострадали 3 августа. Во дворе дома 8 на улице Избышева «Нисан» сбил 9-летего пешехода. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск 30-летняя водитель на автомобиле «Ниссан» не справилась с управлением. Автомобиль въехала в стойку дорожного знака, травмы получил 13-летний пассажир.