Полчища ос атаковали отдыхающих в Аптекарском саду Тобольска

В прошлом году «Наш город» сообщал, что в Аптекарском саду Тобольска пение птиц воспроизводят стереоколонки. Горожане полагают, что звукового сопровождения не хватает у стен Кремля и у фонтана в центре Тобольска. Большинство жителей Тобольска работу колонок в Аптекарском саду не одобрили.