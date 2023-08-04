Полчища ос атаковали отдыхающих в Аптекарском саду Тобольска

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Тобольске в Аптекарском саду нашествие ос. В соцсетях горожане отмечают, что они облюбовали точки уличного общепита и летают по всему парку.
«Сейчас тут много народу, уже были случаи укусов», — сообщают в Telegram-канале «Тобольск инсайд».
Местные власти не видят в этом проблемы, но осы долетают и до городской ратуши.
В прошлом году «Наш город» сообщал, что в Аптекарском саду Тобольска пение птиц воспроизводят стереоколонки. Горожане полагают, что звукового сопровождения не хватает у стен Кремля и у фонтана в центре Тобольска. Большинство жителей Тобольска работу колонок в Аптекарском саду не одобрили.