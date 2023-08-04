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Published Сегодня, 12:26

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Полчища ос атаковали отдыхающих в Аптекарском саду Тобольска

4 августа 2023, 12:26
Фото: 1MI
Они мешают горожанам отдыхать.

В Тобольске в Аптекарском саду нашествие ос. В соцсетях горожане отмечают, что они облюбовали точки уличного общепита и летают по всему парку.

«Сейчас тут много народу, уже были случаи укусов», — сообщают в Telegram-канале «Тобольск инсайд».

Местные власти не видят в этом проблемы, но осы долетают и до городской ратуши.

В прошлом году «Наш город» сообщал, что в Аптекарском саду Тобольска пение птиц воспроизводят стереоколонки. Горожане полагают, что звукового сопровождения не хватает у стен Кремля и у фонтана в центре Тобольска. Большинство жителей Тобольска работу колонок в Аптекарском саду не одобрили.

Более 400 деревьев высадят в Аптекарском саду Тобольска
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#Александр Мязин#Общество#Живая природа#Аптекарский сад
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