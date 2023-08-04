Обновленный рейтинг рекламных агентств Урала представят на НРФ «Регионы»

В этом году исследование усовершенствуют и сделают более масштабным. По словам руководителя комитета по исследованиям «АКАР Урал» и директора агентства AMG Сергея Балакирева, в рейтинге сможет участвовать более широкий круг агентств и рекламодателей. Последние будут оценивать работы рекламных агентств. Чтобы рекламодателю было удобно ориентироваться и видеть реальных лидеров по специализациям, а не только по оборотам, будет создана интерактивная навигация.