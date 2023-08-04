Обновленный рейтинг рекламных агентств Урала представят на НРФ «Регионы»

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Исследование локальных агентств позволит собрать объективные данные об объемах рынка и уровне клиентского сервиса рекламной индустрии в шести регионах УрФО: в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в ХМАО и ЯНАО.
Результаты будут представлены на Национальном рекламном форуме Регионы в Екатеринбурге 14 сентября. Помимо этого, на форуме планируется выступление амбассадоров АКАР из разных городов, презентация индустриальных продуктов.
Впервые рейтинг рекламных агентств Урала был представлен в прошлом году на НРФ «Регионы». Тогда в нем участвовали 17 компаний из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, чей совокупный оборот превысил 2 млрд рублей.
Как отметил директор «АКАР Урал» Василий Рубан, несмотря на то, что уральский рекламный рынок является одним из наиболее конкурентных в стране, еще недавно не было исчерпывающей статистики о его объемах и информации о лидерах отрасли.
«Мы решили восполнить этот пробел и впервые представили рейтинг рекламных агентств Урала в прошлом году, а сейчас у нас будет возможность оценить развитие отрасли в динамике», — отмечает Василий Рубан.
В этом году исследование усовершенствуют и сделают более масштабным. По словам руководителя комитета по исследованиям «АКАР Урал» и директора агентства AMG Сергея Балакирева, в рейтинге сможет участвовать более широкий круг агентств и рекламодателей. Последние будут оценивать работы рекламных агентств. Чтобы рекламодателю было удобно ориентироваться и видеть реальных лидеров по специализациям, а не только по оборотам, будет создана интерактивная навигация.
Оценивать участников будут по четырем критериям: оборот рекламных услуг за прошлый год, популярность агентства, клиентоориентированность, готовность давать рекомендацию. Известность компании и уровень ее сервиса будут определены путем онлайн-анкетирования рекламодателей. Также учитывается ряд других показателей: штат сотрудников, ключевые клиенты агентства, отраслевая экспертиза агентства.
Оценкой финансовых показателей рейтинга рекламных агентств Урала будет заниматься ООО «Аудиторская компания А16».
Рейтинг носит заявительный характер. Его участником может стать рекламное агентство с годовым оборотом от 10 миллионов рублей, штатом от пяти сотрудников, а его головной офис должен быть расположен на территории УрФО.
Для участия необходимо в срок до 15 августа отправить заявку в свободной форме на почту [email protected]. В подтверждение получения заявки потенциальному участнику будет выслана ссылка на заполнение онлайн-анкеты.
Ознакомиться с положением о рейтинге можно по ссылке. Рейтинг региональных рекламных агентств Урала по итогам 2022 года представлен на сайте АКАР.