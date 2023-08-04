«Не стесняйся — вот тебе кляп»: как в Тюмени проходят горячие секс-вечеринки

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
На секс-вечеринки в Тюмени не приглашают всех желающих, рекламу мероприятия для взрослых нигде не размещают, однако каждый раз в клубе ценителей эротического искусства — аншлаг. Главное правило здесь — все, что было на секс-вечеринке, остается там навсегда. Но организатор закрытых тусовок для самых раскрепощенных приоткрыл для нас завесу тайны.
На секс-вечеринку тюменцы обычно попадают по знакомству и каждого нового участника тусовки тщательно проверяют, чтобы он не навредил другим. Фото- и видеосъемка строго запрещена.
«Сначала проводится беседа, мы узнаем зачем вообще человек хочет к нам попасть. Мы понимаем, что есть люди, которые могут после вечеринки начать шантажировать ее участников, поэтому к отбору на каждую вечеринку подходим основательно.За нового члена нашего клуба должен поручиться действующий участник», — рассказал организатор.
Также от новичка требуют ряд справок об отсутствии ряда заболеваний, чтобы позже фигуранты секс-тусовки на встретились в очереди в кожно-венерологический диспансер.
«Мы ответственно подходим к вопросу здоровья. У нас все дезинфицируется, мы запасаемся презервативами впрок. Все участники обязаны быть здоровы. Если выявится факт заражения — человек будет навсегда исключен из клуба», — объясняет организатор.
С так называемой «техникой безопасности» сталкивается каждый новый участник клуба. Прежде чем рассказать о том, что на вечеринке делать можно, звучит лишь одно нельзя — совершать что-либо против воли человека.
«А в остальном можно все, но лишь по согласию всех сторон. Кинки-пати — это место, где человек может раскрепоститься и воплотить в жизнь фантазии, которых он стесняется в обычном обществе. Давайте уже о самих вечеринках поговорим и не будем затягивать эту прелюдию», — ухмыльнувшись говорит организатор.
У кинки-пати есть свой дресс код — одеваться нужно так, как вы мечтаете, но стесняетесь. Участницы приходят в красивых и детальных комплектах эротического белья, делают яркий макияж и надевают высоченные шпильки. Участники же часто натирают свои тела маслом, оковывают тело цепями и цепляют на кожаные пояса секс-игрушки.
«Представьте, вечеринка началась! Сначала люди просто осматривают друг друга, начинают общаться. Где-то через полчаса можно застать людей за поцелуями, которые позже перейдут в настоящую вечеринку», — объясняет организатор.
Этап разговоров очень важен, так как новичкам они част помогают раскрепоститься, люди одаривают друг друга комплиментами и узнают о фантазиях друг друга. Позже самые смелые занимают одно из мест в зале и своим примером показывают, что можно быть чуть ближе друг к другу.
«И к ним присоединяются другие желающие. Но заниматься сексом совсем не обязательно, можно просто смотреть, разговаривать, делиться своими мыслями, танцевать и делать все, что душе угодно. Никто ни к чему принуждать не будет», — уверяет организатор.
Для желающих уединиться на локации, где проводится вечеринка, есть отдельные комнаты, в которых уже заготовлено все необходимое. Есть также специализированные помещения для любителей БДСМ и других острых эротических игр.
«Там есть, и секс-машины, и качели, и столы с наручниками. Все, что душе угодно. Нам приходится выбирать удаленные от скопления людей помещения с хорошей звукоизоляцией, чтобы людей в самом пылу процесса не услышали соседи», — говорит организатор.
Уйти с вечеринки можно в любое время, однако по заверению организатора, эта вечеринка останется с вами в памяти навсегда. Однако вам будет запрещено говорить о других ее участниках, ибо это условия прописано в договоре участия.
По мнению организатора, кинки-пати — это практически терапия, так как люди могут длительно время сдерживать свои фантазии, стесняясь дать им волю, что вызывает неудовлетворенность и стресс из-за невозможности реализовать себя в интимном плане. А секс-вечеринка — это место, где себе можно дать волю и никто из окружающих не осудит. Участники вечеринок признаются, что после мероприятий чувствуют глубокое облегчение и прилив сил, благодаря тому, что смогли выпустить накопленную сексуальную энергию.
Многие на тусовки приходят парами, прекрасно понимая, что партнер будет проводить время с другими, однако случается, что позже этот опыт лишь укрепляет отношения.
«Ограничения в отношениях — это всегда вредно. Ревность все только портит. Если убрать эту зацикленность на сексе с одним партнером, то отношения стнут намного ярче и глубже, вознесется значение духовной связи и истинной любви. А потому наши вечеринки предотвратили уже не один развод», — считает организатор.
Считается что и для одиночек опыт может быть полезен — он придаст уверенности в обычной жизни и раскроет сексуальный потенциал человека. Также предполагается, что организация таких вечеринок помогает снизить риск совершения сексуального преступления.
«Это мое предположение. Я думаю, что часто домогательства и прочие ужасные вещи, которые мы яро осуждаем, происходят из-за невозможности выплеснуть эротическое напряжение. Поэтому в клубах мужланы нагло хватают девушек за все запретные места, спаивают их, чтобы получить желаемое и другие жуткие вещи. У нас этого нет. Мы уважаем друг друга и осознанно относимся к своим желаниям», — говорит организатор.
Участники клуба кинки-пати считают, что на секс-вечеринке однажды должен побывать каждый. Ведь ребята убеждены — даже у самого закоренелого консерватора в голове крутиться парочка грязных интимных фантазий.