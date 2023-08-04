«Не стесняйся — вот тебе кляп»: как в Тюмени проходят горячие секс-вечеринки

По мнению организатора, кинки-пати — это практически терапия, так как люди могут длительно время сдерживать свои фантазии, стесняясь дать им волю, что вызывает неудовлетворенность и стресс из-за невозможности реализовать себя в интимном плане. А секс-вечеринка — это место, где себе можно дать волю и никто из окружающих не осудит. Участники вечеринок признаются, что после мероприятий чувствуют глубокое облегчение и прилив сил, благодаря тому, что смогли выпустить накопленную сексуальную энергию.