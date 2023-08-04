На тюменской улице появится 24-метровый ковер

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
На одной из центральных улиц города появится ковер. В своем TG-канале глава города Руслан Кухарук сообщил, что необычный арт-объект украсит фасад дома № 10 на улице Красина. Отмечается, что местные дизайнеры уже приступили к работе на объекте. Они создали разметку на стене, высота которой достигает 24 метра.
— Ответственность во всех отношениях большая: тюменский ковёр — это отдельный и важный элемент нашей культуры, гордость региона. Замечательно, что его будет видно на гостевой улице Ленина, где сейчас проходит реконструкция. Скоро на этом месте появится новое, интересное городское пространство, — подчеркнул мэр областной столицы.
Юные художники-дизайнеры перед работой изучили особенности фасада, продумали стиль и технику, в которой они создадут арт-объект. Политик отметил, что у художников достаточно много опыта, чтобы создать уникальный проект.
Кроме того, глава города посоветовал горожанам обратить внимание на другие значимые для города настенные арт-объекты. Например, на торце дома по улице Ленина, входящего в сквер писателя Крапивина, нанесен мурал по мотивам фрагментов иллюстраций к произведению писателя. А на улице Перекопской, рядом с университетом изображен тематический стрит-арт.