На тюменской улице появится 24-метровый ковер

Кроме того, глава города посоветовал горожанам обратить внимание на другие значимые для города настенные арт-объекты. Например, на торце дома по улице Ленина, входящего в сквер писателя Крапивина, нанесен мурал по мотивам фрагментов иллюстраций к произведению писателя. А на улице Перекопской, рядом с университетом изображен тематический стрит-арт.