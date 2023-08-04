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На тюменской улице появится 24-метровый ковер

4 августа 2023, 06:43
Фото: TG-канал главы города Александра Кухарука
На стене доме на улице Красина появится ковер
Он украсит стену дома на одной из центральных улиц города.
Сюжет
Тюмень

На одной из центральных улиц города появится ковер. В своем TG-канале глава города Руслан Кухарук сообщил, что необычный арт-объект украсит фасад дома № 10 на улице Красина. Отмечается, что местные дизайнеры уже приступили к работе на объекте. Они создали разметку на стене, высота которой достигает 24 метра.

— Ответственность во всех отношениях большая: тюменский ковёр — это отдельный и важный элемент нашей культуры, гордость региона. Замечательно, что его будет видно на гостевой улице Ленина, где сейчас проходит реконструкция. Скоро на этом месте появится новое, интересное городское пространство, — подчеркнул мэр областной столицы.
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Работа над арт-объектом идет полным ходом. Работа над арт-объектом идет полным ходом.
Эскиз будущего ковраЭскиз будущего ковра
Работа над арт-объектом идет полным ходом.
Фото: TG-канал главы города Руслана Кухарука

Юные художники-дизайнеры перед работой изучили особенности фасада, продумали стиль и технику, в которой они создадут арт-объект. Политик отметил, что у художников достаточно много опыта, чтобы создать уникальный проект.

Кроме того, глава города посоветовал горожанам обратить внимание на другие значимые для города настенные арт-объекты. Например, на торце дома по улице Ленина, входящего в сквер писателя Крапивина, нанесен мурал по мотивам фрагментов иллюстраций к произведению писателя. А на улице Перекопской, рядом с университетом изображен тематический стрит-арт.

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#Анастасия Ильина#Тюмень#Улица#Художники#Тюменские художники#Арт-объект#Стрит-арт#Арт-искусство
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