Квартиры тюменцев атаковали летучие мыши. Видео

Горожане отмечают, что летучие мыши являются переносчиками различных заболеваний, в том числе бешенства, поэтому руками их трогать не стоит. Однако специалисты говорят, что для человека рукокрылые особой опасности не представляют. Исключением являются только случаи употребления их пищу.