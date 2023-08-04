Крупный тюменский налоговик отправился на СВО из колонии строгого режима

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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Updated Сегодня, 12:45
Бывший тюменский налоговик Владимир Рыжук отправился в зону СВО. Четыре года назад он был осужден за вымогательство взятки.
«Сын находился в колонии в Тавде (Свердловская область). Он подписал шестимесячный контракт с Минобороны в марте. Заканчивается он в сентябре. Сын сам изъявил желание подписать контракт. Как я понимаю, приехали представители ведомства, провели беседу», — сообщил изданию 45.ру отец Владимира, Алексей Рыжук.
Известно, что его контракт заканчивается в сентябре. В ходе СВО Владимир Рыжук был ранен в ногу
Известно, что Владимир Рыжук родился в Тюменской области. В 2004 году он закончил учебу в тюменском университете по специальности «мировая экономика». С 2009 года он работал в налоговой службе, был замруководителя УФНС по Тюменской области. В декабре 2014 года Владимир возглавил налоговую службу в Курганской области.
Через 4 года мужчину арестовали. По версии следствия, в 2017 году Рыжук требовал от курганского предпринимателя три миллиона рублей взамен снятия ареста с расчетных счетов его фирмы-застройщика. Предприниматель передал налоговику 500 тысяч рублей, то есть часть требуемой суммы. Кроме того, его обвиняли в использовании служебного автомобиля Toyota Highlander для своих личных поездок, что якобы причинило ущерб бюджету в размере более 394 тысяч рублей. Суд приговорил тюменца к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Четыре года назад «Наш город» отмечал, что суд оштрафовал бывшего начальника ИФНС из-за поездок в Тюмень на служебном Ford Focus за счет бюджета. Обвиняемый ездил к родственникам на выходные. По данным прокуратуры Курганской области, экс-чиновник ИФНС России №1 региона использовал топливо для поездок не связанных с основной деятельностью налоговой службы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата». Следователи сообщили, что за два года он израсходовал около 40 тыс. рублей бюджетных средств. В основном он использовал машину в выходные дни.
Для сокрытия правонарушения он приказывал своим подчинённым указывать ложные данные о поездках. На суде обвиняемый вину не признал, но полностью возместил ущерб. В ходе заседания его признали виновным, экс-чиновник был оштрафован на 200 тысяч рублей. Бывший начальник ИФНС подал апелляцию, но решение суда осталось неизменным.