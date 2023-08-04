Крупный тюменский налоговик отправился на СВО из колонии строгого режима

Четыре года назад «Наш город» отмечал, что суд оштрафовал бывшего начальника ИФНС из-за поездок в Тюмень на служебном Ford Focus за счет бюджета. Обвиняемый ездил к родственникам на выходные. По данным прокуратуры Курганской области, экс-чиновник ИФНС России №1 региона использовал топливо для поездок не связанных с основной деятельностью налоговой службы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата». Следователи сообщили, что за два года он израсходовал около 40 тыс. рублей бюджетных средств. В основном он использовал машину в выходные дни.