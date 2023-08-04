Итоги дня Тюмени: врач умерла после операции, непутёвый контрабандист, заболели дети

Лариса (врач-невролог) работала врачом-неврологом высшей категории. 25 лет трудилась в ОКБ № 2, затем в Тюменском НИИ Краевой инфекционной патологии. Тюменка всегда хотела похудеть. В 52 года, после смены гормонального фона, лишний вес уходил с трудом. О том, что избавиться от лишних килограммов можно с помощью резекции желудка, узнала от знакомой.