Итоги дня Тюмени: врач умерла после операции, непутёвый контрабандист, заболели дети

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В областной столице врач-невролог умерла после проведенной бариатрической операции. Она легла в клинику МСЧ «Нефтяник», но выйти оттуда уже не смогла — началось заражение крови.
Лариса (врач-невролог) работала врачом-неврологом высшей категории. 25 лет трудилась в ОКБ № 2, затем в Тюменском НИИ Краевой инфекционной патологии. Тюменка всегда хотела похудеть. В 52 года, после смены гормонального фона, лишний вес уходил с трудом. О том, что избавиться от лишних килограммов можно с помощью резекции желудка, узнала от знакомой.
Бариатрическая операция состоялась 20 декабря. После резекции Лариса выходила на связь с сестрой — сообщила, что самочувствие не очень хорошее. На следующий день у нее открылось внутрибрюшное кровотечение.
В Тюмени сотрудники местной таможни аэропорта Рощино задержали тюменку с антиквариатом. В сумке у девушки с помощью интроскопа обнаружили монету, которую она везла в Азербайджан в подарок. Это 50 сантимов, Франция, 1922 год выпуска. Девушка-«контрабандистка» пострадала из-за удивительного парадокса, аналогов которому в Тюмени не было в последние 15 лет. А проще говоря — пала жертвой формальности.
Дело в том, что фактической ценности эта монета, которую таможенники назвали «коллекционной» и «редкой» не имеет. Это обычный расходный нумизматический материал.
Умер тюменец Александр Дергачев. Ему было 44 года. Трагедия произошла в бою в районе поселка Клещеевка 11 июля. Родным и близким солдата принесли соболезнования участники тюменской страйкбольной команды «Global Security». Александр здесь был известен как a.k.a. «Алекс».
Сообщения о гибели Александра появились в сообществе страйкбольной команды «Global Security».
«От себя лишь скажу, Александр остаётся в наших сердцах замечательным и отзывчивым товарищем по хобби, который своей энергией заряжал нас двигаться дальше и нам его очень не хватает», — сообщил «Нашему городу» знакомый Александра из клуба «Global Security» Данил В.
Более сотни случаев заболевания энтеровирусной инфекцией выявили в Тюменской области в июле этого года. Для сравнения, за полгода диагноз энтеровирус был поставлен только 30 жителям региона. Большая часть заболевших — дети. В настоящее время на карантин закрыто 30 групп в 14 детских садах.