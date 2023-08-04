Губернатор Московской области Воробьев обещает досрочно сдать участок трассы М12

В свою очередь Вячеслав Петушенко рассказал, что в настоящее время на трассе ведется установка шумозащитных экранов, монтируется освещение, идет укладка асфальтобетона. Он также добавил, что работа ведется и в многофункциональных зонах, где можно отдохнуть и заправиться. В регионе таких зон будет четыре.