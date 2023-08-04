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Губернатор Московской области Воробьев обещает досрочно сдать участок трассы М12

4 августа 2023, 07:09
Фото: Константин Семенец / пресс-служба правительства МО
Строительство участка трассы М12 Москва — Казань в Павловском Посаде, протяженность которого составит 77 километров, проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко.

Как рассказал глава региона, данный участок будет сдан досрочно в сентябре. Об этом пишет mosregtoday.ru.

В первый год работы сюда будет привлечено до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока, добавил губернатор.

Первый участок, пролегающий от ЦКАД до А108, протяженностью 22 километра, был открыт в 2022 году. По словам Воробьева, трасса будет пересекать шесть подмосковных муниципалитетов.

В свою очередь Вячеслав Петушенко рассказал, что в настоящее время на трассе ведется установка шумозащитных экранов, монтируется освещение, идет укладка асфальтобетона. Он также добавил, что работа ведется и в многофункциональных зонах, где можно отдохнуть и заправиться. В регионе таких зон будет четыре.

Гендиректор компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев рассказал, что эта шестиполосная трасса примет транспортные потоки с Московского скоростного диаметра. По его словам, на дороге уже установлено 3,6 тыс. светильников и 92 километра ограждения.

Ожидается, что реализация президентского проекта изменит в лучшую сторону транспортную ситуацию для двух с половиной миллионов жителей области.

Еще губернатор рассказал, что в работе имеется порядка 50 проектов. Самые крупные из них — концессионные дороги ЮЛА и «Пироговка», которые будут открыты в следующем году. На 2024 год также запланировано открытие обхода поселка Октябрьский и обхода Больших Вязем.

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