Автовокзал в Тюмени сделают безопасным за 36 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В областной столице отремонтируют автовокзал. По данным сайта Госзакупки, на эти цели выделят 36,5 млн рублей.
«Капитальный ремонт объекта: „Технические средства обеспечения транспортной безопасности“ на территории объекта: автовокзал г. Тюмени ГБУ ТО „Объединение АВ и АС“», — сообщается в закупке № 0167200003423005112.
Подрядчику предстоит обновить помещение автовокзала, провести ремонт зала ожидания и офисных помещений. Работы должны быть завершены до конца года.
Стоит отметить, что в ГБУ ТО «Объединение АВ и АС» обслуживает 9 международных и около 200 пригородных маршрутов.
В мае «Наш город» сообщал, что из Караганды в Тюмень возобновили регулярные автобусные рейсы. Выехать из Караганды можно по четвергам, билет на автобус стоит 4 600 рублей.