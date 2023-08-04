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Автовокзал в Тюмени сделают безопасным за 36 миллионов рублей

4 августа 2023, 11:12
Фото: 1MI
Заявки на тендер принимаются до 21 августа.

В областной столице отремонтируют автовокзал. По данным сайта Госзакупки, на эти цели выделят 36,5 млн рублей.

«Капитальный ремонт объекта: „Технические средства обеспечения транспортной безопасности“ на территории объекта: автовокзал г. Тюмени ГБУ ТО „Объединение АВ и АС“», — сообщается в закупке № 0167200003423005112.

Подрядчику предстоит обновить помещение автовокзала, провести ремонт зала ожидания и офисных помещений. Работы должны быть завершены до конца года.

Стоит отметить, что в ГБУ ТО «Объединение АВ и АС» обслуживает 9 международных и около 200 пригородных маршрутов.

В мае «Наш город» сообщал, что из Караганды в Тюмень возобновили регулярные автобусные рейсы. Выехать из Караганды можно по четвергам, билет на автобус стоит 4 600 рублей.

Автовокзал вновь отменил ряд междугородних рейсов
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Александр Мязин
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