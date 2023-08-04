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Автопарк «Росводоканал Тюмень» пополнился новой техникой

4 августа 2023, 10:12
В автопарке «Росводоканал Тюмень» это уже седьмая каналопромывочная машина комбинированного типа.

Современная гидродинамическая каналопромывочная машина пополнила арсенал спецтехники тюменского водоканала. Оборудование для промывки канализационных сетей установлено на базе экологичной модификации автомобиля КАМАЗ, оснащенного двигателем стандарта ЕВРО-5. Эта техника имеет высокую проходимость и шасси повышенной грузоподъемности.

Новый спецавтомобиль комбинированного типа. Он может использоваться и как илосос, и для промывки сетей водоотведения — его бак разделен на два отсека: вакуумная цистерна и водяной резервуар.

«По нашей просьбе в этой машине производитель увеличил мощность всасывающего оборудования, что поможет нам не только быстрее выполнять работы, но и поднимать ил и стоки с глубины до 20 метров. Кроме того, оборудование размещено в закрытом утепленном отсеке, а значит промывку канализационных сетей можно будет проводить в морозы до -25 градусов», — рассказал начальник автотранспортного цеха «Росводоканал Тюмень» Виталий Мингалев.

Каналопромывочное оборудование произведено в России и, в случае необходимости, проблем с запасными частями не будет. Без работы новая техника тоже не останется. Ежегодно специалисты предприятия устраняют порядка 5000 засоров на сетях водоотведения города и района. В автопарке «Росводоканал Тюмень» это уже седьмая каналопромывочная машина комбинированного типа.

#Анастасия Ильина
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