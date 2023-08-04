Автопарк «Росводоканал Тюмень» пополнился новой техникой

«По нашей просьбе в этой машине производитель увеличил мощность всасывающего оборудования, что поможет нам не только быстрее выполнять работы, но и поднимать ил и стоки с глубины до 20 метров. Кроме того, оборудование размещено в закрытом утепленном отсеке, а значит промывку канализационных сетей можно будет проводить в морозы до -25 градусов», — рассказал начальник автотранспортного цеха «Росводоканал Тюмень» Виталий Мингалев.