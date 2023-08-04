Автопарк «Росводоканал Тюмень» пополнился новой техникой

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Современная гидродинамическая каналопромывочная машина пополнила арсенал спецтехники тюменского водоканала. Оборудование для промывки канализационных сетей установлено на базе экологичной модификации автомобиля КАМАЗ, оснащенного двигателем стандарта ЕВРО-5. Эта техника имеет высокую проходимость и шасси повышенной грузоподъемности.
Новый спецавтомобиль комбинированного типа. Он может использоваться и как илосос, и для промывки сетей водоотведения — его бак разделен на два отсека: вакуумная цистерна и водяной резервуар.
«По нашей просьбе в этой машине производитель увеличил мощность всасывающего оборудования, что поможет нам не только быстрее выполнять работы, но и поднимать ил и стоки с глубины до 20 метров. Кроме того, оборудование размещено в закрытом утепленном отсеке, а значит промывку канализационных сетей можно будет проводить в морозы до -25 градусов», — рассказал начальник автотранспортного цеха «Росводоканал Тюмень» Виталий Мингалев.
Каналопромывочное оборудование произведено в России и, в случае необходимости, проблем с запасными частями не будет. Без работы новая техника тоже не останется. Ежегодно специалисты предприятия устраняют порядка 5000 засоров на сетях водоотведения города и района. В автопарке «Росводоканал Тюмень» это уже седьмая каналопромывочная машина комбинированного типа.