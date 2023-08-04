Александр Бастрыкин потребовал разобраться, в смерти 52-летней тюменки

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил СК России по Тюменской области предоставить доклад по результатам проведенной проверки по факту смерти 52-летней тюменки врача-невролога после проведенной бариатрической операции.
В сообщении информационного центра СК указано, тюменские следователи уже начали доследственную проверку.
Ранее «Наш Город» писал, что 52-летняя жительница Тюмени решилась на операцию с целью снижения веса. После хирургического вмешательства у нее открылось кровотечение, позже началось заражение крови.