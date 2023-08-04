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Александр Бастрыкин потребовал разобраться, в смерти 52-летней тюменки

4 августа 2023, 09:06
Фото: 1MI
Женщина скончалась после бариатрической операции.
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Тюмень

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил СК России по Тюменской области предоставить доклад по результатам проведенной проверки по факту смерти 52-летней тюменки врача-невролога после проведенной бариатрической операции.

В сообщении информационного центра СК указано, тюменские следователи уже начали доследственную проверку.

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Ранее «Наш Город» писал, что 52-летняя жительница Тюмени решилась на операцию с целью снижения веса. После хирургического вмешательства у нее открылось кровотечение, позже началось заражение крови.

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