Вопреки санкциям: Тюменская область наращивает промышленное производство

Posted 3 августа, 12:12
Published 3 августа, 12:12
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
По данным правительства Тюменской области, с начала года на 13,8 процента увеличился показатель у обрабатывающих производств.
«Особенно радуют успехи высокотехнологичных отраслей — выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился в 2,7 раза», — отметил губернатор.
Производство прочих транспортных средств и оборудования увеличилось в 1,7 раза, прочих готовых изделий — в 1,6 раза, нефтепродуктов — на 21 процент, готовых металлических изделий — на 19,8 процента, лекарственных средств — на 19,4 процента, стройматериалов — на 17,1 процента, пищевых продуктов — на 15,4 процента, напитков — на 10,4 процента, химических продуктов — на 13,3 процента, резиновых и пластмассовых изделий — на 12,2 процента.
Добыча полезных ископаемых в регионе выросла на 3 процента. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений рост составил 28,4 процента.
Александр Моор подметил, достигнутые показатели свидетельствуют о том, что меры господдержки промышленности, которые действуют в регионе, дают результат.
Стоит отметить, что политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей.