Вопреки санкциям: Тюменская область наращивает промышленное производство

Производство прочих транспортных средств и оборудования увеличилось в 1,7 раза, прочих готовых изделий — в 1,6 раза, нефтепродуктов — на 21 процент, готовых металлических изделий — на 19,8 процента, лекарственных средств — на 19,4 процента, стройматериалов — на 17,1 процента, пищевых продуктов — на 15,4 процента, напитков — на 10,4 процента, химических продуктов — на 13,3 процента, резиновых и пластмассовых изделий — на 12,2 процента.



Добыча полезных ископаемых в регионе выросла на 3 процента. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений рост составил 28,4 процента.