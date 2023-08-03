В заречной части Тюмени новая скоростная дорога свяжет Мельникайте и Алебашевскую

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
На данный момент строители работают на Тимофея Кармацкого, Алебашево, улице Евгения Войнова и в районе ЖК «Айвазовский City». На данный момент здесь уже вырисовываются очертания будущих улиц и дорожной инфраструктуры. Дороги строятся и в новых микрорайонах.
«В этом году мы приступили ко второму этапу строительства улиц в районе Алебашево, — рассказывает заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин. — Здесь будет построено пять объектов. Один из них — улица Тимофея Кармацкого — это широкая 4-полосная дорога, оборудованная светофорными объектами», — сообщается в паблике «Тюмень — наш дом».
Четырехголосная дорога свяжет Тимофея Кармацкого с магистралями на Мельникайте и Алебашевской. К ее строительству подрядчик приступил еще в прошлом году, работы выполнены на 80%. Сейчас осталось положить небольшой участок в асфальтобетонном исполнении.
На пересечении улиц Евгения Войнова и Братьев Бондаревых подрядчик строить дорогу протяженностью порядка 520 метров. Здесь осуществляется монтаж бордюрного и гранитного камня на тротуарах.
«На этом участке выполнен комплекс работ по устройству ливневой канализации. Сейчас ведется монтаж смотровых колодцев и дождеприемных веток. Также выполнено устройство земляного полотна, песчаного основания, ведутся подготовительные планировочные работы», — отметил — главный инженер ДРСУ № 1 Игорь Тыщенко.
В этом же районе появятся велодорожки. Как пояснил Алексей Васенин, новые строящиеся объекты будут отвечать требованиям безопасности. Рабочие подготовят наружное освещение около остановок и переходов. В районе ЖК «Айвазовский City» работы ведутся сразу на двух объектах. Выполняется устройство смотровых и дождеприемных колодцев. Параллельно ведется подготовка полотна для тротуара, а уже на следующей неделе будет осуществлен монтаж бортового камня и обустройство пешеходной зоны.
Стоит отметить, что жителям ЖК «Айвазовский City» не хватает новых дорог. Здесь скоро появится трасса в районе улицы Пожарных и спасателей. Все объекты согласно контракту подрядчик должен сдать в ноябре, но, учитывая темпы строительства их могут построить раньше установленного срока. Их общая протяженность составит 3,5 км.