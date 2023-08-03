В заречной части Тюмени новая скоростная дорога свяжет Мельникайте и Алебашевскую

В этом же районе появятся велодорожки. Как пояснил Алексей Васенин, новые строящиеся объекты будут отвечать требованиям безопасности. Рабочие подготовят наружное освещение около остановок и переходов. В районе ЖК «Айвазовский City» работы ведутся сразу на двух объектах. Выполняется устройство смотровых и дождеприемных колодцев. Параллельно ведется подготовка полотна для тротуара, а уже на следующей неделе будет осуществлен монтаж бортового камня и обустройство пешеходной зоны.