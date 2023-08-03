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В Тюменской области за миллиарды рублей реконструируют редкий для страны завод

3 августа 2023, 03:27
Фото: Александр Моор / TG-канал губернатора Тюменской области
Строительство позволит Тюменскому региону войти в четверку городов, строящих суда класса «река-море».

В Тюменской области построят редкий для россиян завод. Как сообщил в своем TG-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, в Тобольске идет реконструкция судостроительного завода. Это позволит нашему региону стать четверым в стране регионом, способным строить суда класса «река-море». В модернизацию вложено 3 миллиарда рублей.

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Губернатор рассказал, что этот вопрос конструктивно и плодотворно поработали на очередном заседании регионального Совета по улучшению инвестиционного климата. Кроме того, наряду с этой темой обсудили и другие.

Так, например, глава области отметил, что компания «Восход» в прошлом году изготовила более 73 тысяч деталей оборудования для нефтегазовой отрасли. Собственники видят потенциал для развития и планируют к 2027 году завершить строительство нового цеха металлообработки в Тюмени. Будет создано несколько десятков новых рабочих мест.

Кроме того, на заседании также обсудили и то, что предприятие «ЕТС Трейд» возведет в областной столице многофункциональный центр по ремонту грузовых автомобилей. Инвестор планирует трудоустроить больше полусотни земляков.

— Проблемные вопросы, возникающие у предпринимателей, связаны, в основном, с удорожанием подключения к инженерным сетям. Многие из этих вопросов решили прямо в ходе заседания. Остальные взяли в работу. Дал необходимые поручения своим заместителям, — пояснил губернатор.
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#Анастасия Ильина#Строительство#Реконструкция#Тобольск
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