В Тюменской области за миллиарды рублей реконструируют редкий для страны завод

Так, например, глава области отметил, что компания «Восход» в прошлом году изготовила более 73 тысяч деталей оборудования для нефтегазовой отрасли. Собственники видят потенциал для развития и планируют к 2027 году завершить строительство нового цеха металлообработки в Тюмени. Будет создано несколько десятков новых рабочих мест.