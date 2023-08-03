В Тюмени резко подорожали импортные прививки для животных

В тюменских ветклиниках поднялись цены на прививки для домашних животных. Как сообщили изданию «Nashgorod.ru» в одном из филиалов местной ветеринарной клиники, с полок ветлечебниц ушел «Нобивак». Это вакцина, которая изготавливается в Нидерландах. Ее действие направлено на защиту от основных вирусных заболеваний у кошек и собак. Перед тем, как пропасть с полок в тюменских ветлечебницах стоимость этой прививки резко увеличилась. Цена могла достигать 2,5 — 3 тысяч рублей.