В Тюмени резко подорожали импортные прививки для животных

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В тюменских ветклиниках поднялись цены на прививки для домашних животных. Как сообщили изданию «Nashgorod.ru» в одном из филиалов местной ветеринарной клиники, с полок ветлечебниц ушел «Нобивак». Это вакцина, которая изготавливается в Нидерландах. Ее действие направлено на защиту от основных вирусных заболеваний у кошек и собак. Перед тем, как пропасть с полок в тюменских ветлечебницах стоимость этой прививки резко увеличилась. Цена могла достигать 2,5 — 3 тысяч рублей.
Интересно, что в некоторых клиниках владельцам домашних животных не предлагают российский аналог «Мультифел». Средняя стоимость которого в нашем городе достигает 700 рублей. Вместо него ветеринары советуют приобретать чешский «Биофел». Средняя стоимость 1 такой прививки составляет 2 тысячи 600 рублей.
Тюменцы рассказали, что, столкнувшись с проблемой отсутствия импортных прививок, им пришлось приобрести не менее дорогие аналоги.
— Раньше мы ставили кошкам «Нобивак». Теперь же, поскольку его нигде нет, пришлось покупать по оптовой цене аналог этой прививки и ставить ее самостоятельно. К сожалению, если ставить другие прививки в ветклинике, потребуется ревакцинация. Поэтому коту придется ставить не одну, а две прививки с промежутком в 21 день. У меня несколько котов и возможности поставить каждому новую и дорогостоящую прививку неоднократно у меня нет, — рассказала нашему изданию местная жительница.
Другая тюменка сообщила, что в аналогичной ситуации оказались ее знакомые. Горожанам пришлось ехать в Москву, чтобы привить кота. Прививка нужна была, чтобы поставить штамп в паспорт и перевезти животное за границу.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в Тюмени породистого кота продали за 300 тысяч рублей. По словам владельца, животное не только имеет прививки и паспорт, но и говорит на двух языках. Один из который — кошачий.