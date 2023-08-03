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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

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В Тюмени пропал дедушка в трико и кроссовках

3 августа 2023, 13:04
Фото: 1MI
Пожилому тюменцу 72 года.

В областной столице ищут дедушку. О судьбе Владимира Франка ничего неизвестно с 15 июля, он вышел из дома и исчез.

Мужчина был одет в черную футболку, темно-синее трико и темные кроссовки. На вид ему около 70 лет, телосложение среднее. Если вы его видели, сообщите об этом по телефону 8-932-32-39-911.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июля в Тюменской области завершены поиски пропавшего 42-летнего Рустэма Горбатова с двухлетним ребенком. Они были доставлены в отделение полиции, противоправных действий против ребенка совершено не было. Мужчина ночью ушел из дома в неизвестном направлении и перестал после этого выходить на связь.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Поиск человека
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