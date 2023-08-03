В Тюмени пропал дедушка в трико и кроссовках

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июля в Тюменской области завершены поиски пропавшего 42-летнего Рустэма Горбатова с двухлетним ребенком. Они были доставлены в отделение полиции, противоправных действий против ребенка совершено не было. Мужчина ночью ушел из дома в неизвестном направлении и перестал после этого выходить на связь.