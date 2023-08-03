В Тюмени налоговая банкротит строителей выполняющих госконтракты

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Тюменская налоговая инспекция банкротит строительную компанию «Уралкомплектстрой». По данным картотеки арбитражных дел, организация уже год не платит налоги.
Пока сумма задолженности организации перед ИФНС не раскрывается. По данным СБИС, компания зарегистрирована в Тюмени и работает на строительном рынке уже почти 14 лет. За эти годы она выполнила 13 госконтрактов (заказчиком выступало Управление Государственных закупок Тюменской области).
Обороты компании резко снизились в 2021 году. Сейчас в компании уволены практически все сотрудники.
Ранее «Наш город» сообщал, что ООО «Запсибавто» подало иск в арбитражный суд Тюменской области, чтобы признать банкротом ООО «Аромашевопассажиравтотранс». Оба конкурента выискивают поводы для судебных исков и стараются вывести противника из бизнеса.