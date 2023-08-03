В Тюмени налоговая банкротит строителей выполняющих госконтракты

Пока сумма задолженности организации перед ИФНС не раскрывается. По данным СБИС, компания зарегистрирована в Тюмени и работает на строительном рынке уже почти 14 лет. За эти годы она выполнила 13 госконтрактов (заказчиком выступало Управление Государственных закупок Тюменской области).