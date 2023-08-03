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В центре Тюмени массово штрафуют водителей электросамокатов и велосипедистов

3 августа 2023, 11:45
Фото: ГИБДД
Мероприятие проходит около основных ТЦ города.

Тюменские инспекторы ГИБДД массово штрафуют водителей электросамокатов и велосипедистов. Мероприятия проходят 3 августа в районе перекрёстка улиц Герцена и Мориса Тореза, на перекрёстке Мельникайте и Республики.

«Велосипедист не спешился при пересечении проезжей части по пешеходному переходу. Автоинспекторы привлекли молодого человека к административной ответственности. Штраф — 800 рублей», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Штраф получили молодые люди, которые ехали вдвоём на электросамокате. Они тоже должны заплатить 800 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские водители опасаются электросамокатов, которые могут мчаться по трассе на скорости больше 100 км/ч. Некоторые из них предлагают «отменить ответственность водителей» за ДТП с самокатами.

Тюмень стала лидером в рейтинге аварий с электросамокатами в России
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Александр Мязин
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