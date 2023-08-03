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УСТЭК продолжает работы по реконструкции тепловых сетей, будет ограничено движение

3 августа 2023, 10:30
Фото: УСТЭК
Объехать участок можно будет по ул. Самарцева и по ул. Степная.

В связи с выполнением строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей в период с 5 по 7 августа будет перекрыто движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Червишевский тракт в районе дома № 46.

На период выполнения работ на участке будут установлены ограждения и дорожные знаки, регулирующие движение автотранспорта. УСТЭК рекомендует водителям автотранспортных средств обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать удобный маршрут.

УСТЭК призывает граждан и автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым работам и старается делать все возможное для скорейшего завершения ремонта и восстановления движения автотранспорта.

#Александр Мязин
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