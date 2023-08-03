УСТЭК продолжает работы по реконструкции тепловых сетей, будет ограничено движение

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В связи с выполнением строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей в период с 5 по 7 августа будет перекрыто движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по ул. Червишевский тракт в районе дома № 46.
На период выполнения работ на участке будут установлены ограждения и дорожные знаки, регулирующие движение автотранспорта. УСТЭК рекомендует водителям автотранспортных средств обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать удобный маршрут.
УСТЭК призывает граждан и автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым работам и старается делать все возможное для скорейшего завершения ремонта и восстановления движения автотранспорта.