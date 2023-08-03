nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Изображение материала

Тюменские застройщики сдают дома раньше срока

3 августа 2023, 05:33
Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Тюменские застройщики рекордно опережают сроки по сдаче домов

Ключевым фактором при выборе застройщика у покупателей новостроек остается соблюдение сроков сдачи объектов. Согласно опросу «Домклик», с лета 2022 года взгляды покупателей не изменились.

Следуя новым трендам, застройщик «Мидгард рус» с рекордным опережением срока сдаст ЖК «Уездные кварталы». Расположится жилой массив в самом развивающемся района областной столицы — Тюменская слобода, где уже функционируют детские сады, школы, спортивные комплексы, кафе, магазины и салоны красоты.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Срок сдачи первого дома — первый квартал 2024 года. Но строительство идет с опережением, а ключи можно будет получить уже этой зимой.

Конечно, для покупателя важно вовремя получить ключи от своей квартиры. Мы понимаем, что жильцу обычно не терпится быстрее заказать дизайн — проект и приступить к ремонту. Опытные застройщики стараются не медлить, вовремя поставляют стройматериалы, не замедляют темпы работ и при этом сохраняют качество — от всего этого зависит репутация компании, — рассказал директор по продажам ЖК «Уездные кварталы» Никита Кулигин.

К тому же, застройщик предлагает квартиры не только с чистовой отделкой, но и с качественным готовым ремонтом. Это хороший вариант для тех, кто хочет сохранить время и энергию для семьи.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Квартиры для комфорта всей семьи

В проекте всего три квартала. Первый состоит из трех домов разной этажности (от 7 до 23 этажей), каждый — со своим характером и преимуществами. Квартиры в малоэтажном, уютном первом доме подойдут дружной семье или молодой паре.

Для тех, кто ценит пространство и часто принимает гостей, понравятся роскошные трехкомнатные квартиры от 84 квадратных метров. Главный акцент этой квартиры — просторная кухня-гостиная с обеденной зоной. Из других преимуществ — три спальные комнаты правильной формы, два санузла, а также, много света — окна на две стороны.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

А если вы хотите почувствовать вайб загородного отдыха, то стоит присмотреться к квартирам с видовыми террасами. Здесь теплыми летними вечерами можно устраивать барбекю в компании друзей или обустроить цветущий сад.

Среди многообразия планировок «Уездных кварталов» покупатели найдут как классические, так и весьма оригинальные варианты — например, с угловым остеклением.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Дизайнерский двор, привлекающий внимание

Территория «Уездных кварталов» — это дизайнерское пространство. Авторская архитектура фасадов идет в унисон с дизайном внутри парадных — светлые стильные тона, живая зелень, панорамное остекление входных групп, мягкая зона ожидания, теплый тамбур и большая колясочная. В отделке используются натуральные материалы и керамогранит.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Во дворе — оазисе — среди вечнозеленых растений будет приятно отдохнуть или почитать в тихой зоне с шезлонгами и теневыми навесами. Детям на игровых площадках настоящее раздолье — необычные паутинки, веревочные лестницы и стены для скалолазания, горки и качели из качественных материалов.

Когда и как можно стать счастливым обладателем квартиры в ЖК «Уездные кварталы»?

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Не нужно откладывать долгожданную покупку квартиры в долгий ящик — купите сейчас и празднуйте новоселье уже этой зимой. Для покупателей квартир в первом доме действуют особые условия по ипотеке в «Сбербанке» — скидка 0,7% от одобренной ставки без удорожания.

Квартиры во всех трех домах первого квартала можно приобрести по демократичным ценам — стоимость начинается от 4,4 миллионов рублей. Доступны разные форматы покупки. Компания помогает в оформлении ипотеки и рассрочки от ведущих банков. Или можно использовать жилищные сертификаты, материнский капитал, технологию Трейд-ин (обмен).

Программа Трейд-ин (обмен) от «Уездных кварталов» — это возможность в короткие сроки реализовать вашу квартиру и приобрести новостройку в жилом комплексе по текущей цене и на выгодных условиях.

Ознакомиться с остальными преимуществами жилого комплекса и выгодно приобрести необычные планировки квартир можно в отделе продаж по телефону +7 (3452) 39-47-81.

Офис продаж «Уездные кварталы»:

Тюмень, ул. В. Подшибякина, д. 9, ст. 1,

уездные-кварталы.рф.

Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте наш. дом.рф. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#ЖК#Покупка квартир#Застройщики
Подпишитесь
«Никто кроме них»: в Тюмени «мокро» отметили День ВДВ
Вчера, 10:18
«Неуважение или бюрократия?»: добровольцев СВО в Тюменской области лишили выплат
Вчера, 01:00
Драма в селе Агарак: сразу три односельчанина погибли в СВО
Вчера, 14:52
После скандала на телешоу «Мужское/Женское» тюменку лишили родительских прав
Вчера, 11:07
«Стала бы Тюмень столицей России…»: молодой режиссер приехал в Москву и размечтался
Вчера, 12:10
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 августа
Сегодня, 02:25