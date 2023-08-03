Тюменские застройщики сдают дома раньше срока

Для тех, кто ценит пространство и часто принимает гостей, понравятся роскошные трехкомнатные квартиры от 84 квадратных метров. Главный акцент этой квартиры — просторная кухня-гостиная с обеденной зоной. Из других преимуществ — три спальные комнаты правильной формы, два санузла, а также, много света — окна на две стороны.