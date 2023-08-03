Тюменские застройщики сдают дома раньше срока

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Следуя новым трендам, застройщик «Мидгард рус» с рекордным опережением срока сдаст ЖК «Уездные кварталы». Расположится жилой массив в самом развивающемся района областной столицы — Тюменская слобода, где уже функционируют детские сады, школы, спортивные комплексы, кафе, магазины и салоны красоты.
Срок сдачи первого дома — первый квартал 2024 года. Но строительство идет с опережением, а ключи можно будет получить уже этой зимой.
Конечно, для покупателя важно вовремя получить ключи от своей квартиры. Мы понимаем, что жильцу обычно не терпится быстрее заказать дизайн — проект и приступить к ремонту. Опытные застройщики стараются не медлить, вовремя поставляют стройматериалы, не замедляют темпы работ и при этом сохраняют качество — от всего этого зависит репутация компании, — рассказал директор по продажам ЖК «Уездные кварталы» Никита Кулигин.
К тому же, застройщик предлагает квартиры не только с чистовой отделкой, но и с качественным готовым ремонтом. Это хороший вариант для тех, кто хочет сохранить время и энергию для семьи.
В проекте всего три квартала. Первый состоит из трех домов разной этажности (от 7 до 23 этажей), каждый — со своим характером и преимуществами. Квартиры в малоэтажном, уютном первом доме подойдут дружной семье или молодой паре.
Для тех, кто ценит пространство и часто принимает гостей, понравятся роскошные трехкомнатные квартиры от 84 квадратных метров. Главный акцент этой квартиры — просторная кухня-гостиная с обеденной зоной. Из других преимуществ — три спальные комнаты правильной формы, два санузла, а также, много света — окна на две стороны.
А если вы хотите почувствовать вайб загородного отдыха, то стоит присмотреться к квартирам с видовыми террасами. Здесь теплыми летними вечерами можно устраивать барбекю в компании друзей или обустроить цветущий сад.
Среди многообразия планировок «Уездных кварталов» покупатели найдут как классические, так и весьма оригинальные варианты — например, с угловым остеклением.
Территория «Уездных кварталов» — это дизайнерское пространство. Авторская архитектура фасадов идет в унисон с дизайном внутри парадных — светлые стильные тона, живая зелень, панорамное остекление входных групп, мягкая зона ожидания, теплый тамбур и большая колясочная. В отделке используются натуральные материалы и керамогранит.
Во дворе — оазисе — среди вечнозеленых растений будет приятно отдохнуть или почитать в тихой зоне с шезлонгами и теневыми навесами. Детям на игровых площадках настоящее раздолье — необычные паутинки, веревочные лестницы и стены для скалолазания, горки и качели из качественных материалов.
Не нужно откладывать долгожданную покупку квартиры в долгий ящик — купите сейчас и празднуйте новоселье уже этой зимой. Для покупателей квартир в первом доме действуют особые условия по ипотеке в «Сбербанке» — скидка 0,7% от одобренной ставки без удорожания.
Квартиры во всех трех домах первого квартала можно приобрести по демократичным ценам — стоимость начинается от 4,4 миллионов рублей. Доступны разные форматы покупки. Компания помогает в оформлении ипотеки и рассрочки от ведущих банков. Или можно использовать жилищные сертификаты, материнский капитал, технологию Трейд-ин (обмен).
Программа Трейд-ин (обмен) от «Уездных кварталов» — это возможность в короткие сроки реализовать вашу квартиру и приобрести новостройку в жилом комплексе по текущей цене и на выгодных условиях.
Ознакомиться с остальными преимуществами жилого комплекса и выгодно приобрести необычные планировки квартир можно в отделе продаж по телефону +7 (3452) 39-47-81.
Офис продаж «Уездные кварталы»:
Тюмень, ул. В. Подшибякина, д. 9, ст. 1,
уездные-кварталы.рф.
Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация на сайте наш. дом.рф. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.