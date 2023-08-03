Тюменские власти установят памятник главному разведчику СССР

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В областной столице появится памятник начальнику внешней разведки СССР Павлу Фитину. Как сообщил в своем TG глава администрации города Руслан Кухарук, разведчик напрямую связан с нашим городом.
— В 1927 году он был направлен в Тюмень на курсы подготовки для поступления в вуз, учился при Тюменском окружном отделе народного образования. Работал членом бюро, а затем замсекретаря районного комитета комсомола, членом Тюменского окружного райкома комсомола, возглавлял бюро Юных пионеров (ЮП), — рассказал мэр.
Карьеру в органах госбезопасности разведчик начал в 1938-м. Его зачислили на службу и отправили на учебу в Центральную школу НКВД СССР. А в мае 1939-го, в возрасте 31 года, он был назначен начальником отечественной внешней разведки.
Общественные организации предложили рассмотреть для установки памятника площадь Борцов Революции. Однако окончательно вопрос о расположении памятника пока не решен.