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Тюменские власти установят памятник главному разведчику СССР

3 августа 2023, 10:14
Фото: Мэр города Руслан Кухарук
В Тюмени появится памятник советскому разведчику
Одним из рассматриваемых мест для установки памятника является площадь Борцов Революции.

В областной столице появится памятник начальнику внешней разведки СССР Павлу Фитину. Как сообщил в своем TG глава администрации города Руслан Кухарук, разведчик напрямую связан с нашим городом.

— В 1927 году он был направлен в Тюмень на курсы подготовки для поступления в вуз, учился при Тюменском окружном отделе народного образования. Работал членом бюро, а затем замсекретаря районного комитета комсомола, членом Тюменского окружного райкома комсомола, возглавлял бюро Юных пионеров (ЮП), — рассказал мэр.
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Карьеру в органах госбезопасности разведчик начал в 1938-м. Его зачислили на службу и отправили на учебу в Центральную школу НКВД СССР. А в мае 1939-го, в возрасте 31 года, он был назначен начальником отечественной внешней разведки.

Общественные организации предложили рассмотреть для установки памятника площадь Борцов Революции. Однако окончательно вопрос о расположении памятника пока не решен.

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