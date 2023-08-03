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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 августа

3 августа 2023, 02:25
Фото: Антон Засимов / 1MI
В Тюмени будет тепло и пасмурно

В Тюмени будет тепло и пасмурно

В Тобольске отступают ливни.
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Тюмень

В областной столице 3 августа будет пасмурно, но тепло. По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух в дневное время прогреется от +20 до + 24. Ночью этот показатель опустится до +18. Эксперты утверждают, что будет облачно, но с прояснениями.

Тюменцам стоит ожидать северо-западный ветер со скоростью 2,6 м/с. Влажность воздуха в течение дня сохранится до 83%. Однако ночью этот показатель поднимется до 94%.

Похоже, что в северной части Тюменской области — Тобольске ливни отступают. Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в этом городе идут дожди.

По данным синоптиков, утром 3 августа здесь еще пройдет дождь. Однако ближе к полудню ожидается теплая погода без осадков. Отметим, что как и в областной столице, здесь в течение дня будет пасмурно. Тоболякам стоит ожидать северного ветра со скоростью 2 м/с. Кроме того, влажность воздуха в этом городе составит 86%. В ночное время этот показатель увеличится до 95%.

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В Заводоуковске температура воздуха прогреется до +24. Здесь тоже будет тепло, но пасмурно. Северо-западный ветер достигнет скорости в 3,7 м/с. В дневное время влажность воздуха составит 71%, в вечернее этот показатель поднимется до 82%.

Аналогичную картину могут наблюдать жители соседнего Ялуторовска. В городе 3 августа не будет осадков. Однако по прогнозам синоптиков, здесь, как и предыдущих городах Тюменской области, ожидается пасмурная погода. Воздух прогреется до +25. Ветер со скоростью 3,1 м/с придет с северо-запада. А влажность воздуха составит 82%.

В Ишиме воздух прогреется до +23. Влажность воздуха составит 82%. Поток ветра, идущий с северо-запада, подует со скоростью 2 — 2,4 м/с.

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