Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
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Updated Сегодня, 02:27
В областной столице 3 августа будет пасмурно, но тепло. По данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух в дневное время прогреется от +20 до + 24. Ночью этот показатель опустится до +18. Эксперты утверждают, что будет облачно, но с прояснениями.
Тюменцам стоит ожидать северо-западный ветер со скоростью 2,6 м/с. Влажность воздуха в течение дня сохранится до 83%. Однако ночью этот показатель поднимется до 94%.
Похоже, что в северной части Тюменской области — Тобольске ливни отступают. Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в этом городе идут дожди.
По данным синоптиков, утром 3 августа здесь еще пройдет дождь. Однако ближе к полудню ожидается теплая погода без осадков. Отметим, что как и в областной столице, здесь в течение дня будет пасмурно. Тоболякам стоит ожидать северного ветра со скоростью 2 м/с. Кроме того, влажность воздуха в этом городе составит 86%. В ночное время этот показатель увеличится до 95%.
В Заводоуковске температура воздуха прогреется до +24. Здесь тоже будет тепло, но пасмурно. Северо-западный ветер достигнет скорости в 3,7 м/с. В дневное время влажность воздуха составит 71%, в вечернее этот показатель поднимется до 82%.
Аналогичную картину могут наблюдать жители соседнего Ялуторовска. В городе 3 августа не будет осадков. Однако по прогнозам синоптиков, здесь, как и предыдущих городах Тюменской области, ожидается пасмурная погода. Воздух прогреется до +25. Ветер со скоростью 3,1 м/с придет с северо-запада. А влажность воздуха составит 82%.
В Ишиме воздух прогреется до +23. Влажность воздуха составит 82%. Поток ветра, идущий с северо-запада, подует со скоростью 2 — 2,4 м/с.