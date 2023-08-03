По данным синоптиков, утром 3 августа здесь еще пройдет дождь. Однако ближе к полудню ожидается теплая погода без осадков. Отметим, что как и в областной столице, здесь в течение дня будет пасмурно. Тоболякам стоит ожидать северного ветра со скоростью 2 м/с. Кроме того, влажность воздуха в этом городе составит 86%. В ночное время этот показатель увеличится до 95%.