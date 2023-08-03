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Под Сургутом неизвестный мужчина подорвался на гранате

3 августа 2023, 17:22
Фото: 1MI
Он скончался ещё до приезда медиков.

Мужчина средних лет 3 августа подорвался на гранате в поселке Солнечном. Об этом сообщил источник издания Муксун.fm.

«Мужчина подорвался на гранате. На месте работает следственная группа, обстоятельства выясняются», — сообщает издание.

На место ЧП прибыла бригада медиков, врачи лишь констатировали смерть мужчины. От полученных травм он скончался на месте. Факт вызова подтвердили в отделении скорой помощи в Барсово.

«Выезжали на такой вызов», — сообщили изданию Муксун.fm.

На данный момент сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах произошедшего. Им предстоит выяснить, откуда взялась граната в дачном поселке.

В середине июля «Наш город» сообщал, что житель Тюмени обнаружил на своем дачном участке гранату. Саперы обследовали боеприпас им оказалась боевая ручная граната Ф-1, её уничтожили.

У тюменца изъяли пистолет и гранату
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Взрыв
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