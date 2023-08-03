Под Сургутом неизвестный мужчина подорвался на гранате

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Мужчина средних лет 3 августа подорвался на гранате в поселке Солнечном. Об этом сообщил источник издания Муксун.fm.
«Мужчина подорвался на гранате. На месте работает следственная группа, обстоятельства выясняются», — сообщает издание.
На место ЧП прибыла бригада медиков, врачи лишь констатировали смерть мужчины. От полученных травм он скончался на месте. Факт вызова подтвердили в отделении скорой помощи в Барсово.
«Выезжали на такой вызов», — сообщили изданию Муксун.fm.
На данный момент сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах произошедшего. Им предстоит выяснить, откуда взялась граната в дачном поселке.
В середине июля «Наш город» сообщал, что житель Тюмени обнаружил на своем дачном участке гранату. Саперы обследовали боеприпас им оказалась боевая ручная граната Ф-1, её уничтожили.