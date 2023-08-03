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Почта России обеспечит население Ивановской области современными сервисами и услугами

3 августа 2023, 14:19
Фото: piqsels.com
Разработку стратегии развития почтовой связи и обеспечение жителей малых городов современным набором сервисов и услуг обсудили генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

На сегодняшний день в регионе имеется 292 отделения «Почты России», из них 179 расположены в сельской местности. Именно эти отделения являются наиболее значимой частью социальной инфраструктуры. За весь прошлый год в шести поселковых отделениях была проведена модернизация. На 2023 год после модернизации и ремонтов откроют свои двери еще 9 почтовых отделений. Об этом пишет newsnn.ru.

«Почта России» постоянно работает над развитием отделений. Почтовые отделения как центры притяжения дают возможность жителям малых городов и населенных пунктов получить доступ к широкому набору услуг и современному рынку потребительских товаров, заявил Михаил Волков.

«Нашу инфраструктуру могут использовать маркетплейсы и площадки электронной коммерции, чтобы охватить своими услугами даже самые отдаленные уголки России», — сказал Волков.

Глава «Почты России» добавил, что, помимо основных услуг, ведомство наращивает сотрудничество с интернет-магазинами Ozon, «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет». По его словам, теперь заказы из Ozon в Ивановской области можно получить в 19 отделениях, а в планах подключение еще 113 пунктов.

«Для жителей региона очень важно, чтобы отделения почты работали ритмично, стабильно, а сотрудники получали достойные зарплаты», — подчеркнул Станислав Воскресенский.

Вместе с тем «Почта России» налаживает сотрудничество и с региональными компаниями региона в других сферах. Работа с компанией «ЭкоМир» — единственным отечественным разработчиком трикотажного вторсырья — стала пилотным проектом такого взаимодействия. Кроме того, обсуждается его возможное масштабирование на другие регионы. При этом серверное оборудование компании «Аквариус» из Ивановской области уже поступило в ЦОДы «Почты России» в Москве и Сочи.

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