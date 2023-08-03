Почта России обеспечит население Ивановской области современными сервисами и услугами

На сегодняшний день в регионе имеется 292 отделения «Почты России», из них 179 расположены в сельской местности. Именно эти отделения являются наиболее значимой частью социальной инфраструктуры. За весь прошлый год в шести поселковых отделениях была проведена модернизация. На 2023 год после модернизации и ремонтов откроют свои двери еще 9 почтовых отделений. Об этом пишет newsnn.ru.