Метеорологи предупредили тюменцев об опасном тумане

Ранее «Наш город» сообщал, что 3 августа в областной столице будет пасмурно, но тепло. Воздух в дневное время прогреется от +20 до + 24. Ночью этот показатель опустится до +18. Эксперты утверждают, что будет облачно, но с прояснениями.