nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Изображение материала

Метеорологи предупредили тюменцев об опасном тумане

3 августа 2023, 15:10
Фото: 1MI
Видимость снизится до 200 метров.

По информации филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в Тюменской области ночью и утром 4 августа ожидается сильный туман. Метеорологи полагают, что погодное явление может быть опасно для автомобилистов, видимость на дороге снизится до 200 метров. Туман рассеется примерно к 09:00.

«4 августа на территории Тюменской области местами туман с ухудшением видимости до 200-500 метров», — сообщили метеорологи.

Завтра в Тюмени и Тобольске ожидают дожди и грозы.

Ранее «Наш город» сообщал, что 3 августа в областной столице будет пасмурно, но тепло. Воздух в дневное время прогреется от +20 до + 24. Ночью этот показатель опустится до +18. Эксперты утверждают, что будет облачно, но с прояснениями.

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 августа
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
«Воруют внаглую»: почему коррупция в регионе растет, а расследования этих дел хромают
Сегодня, 10:29
Компания «Этажи» не получила разрешение на строительство головного офиса
Сегодня, 03:32
Грибной бум: тюменцы вывозят из леса дикоросы багажниками
Сегодня, 05:12
«Мама, прости»: каждый четвертый самоубийца в Тюменской области — ребенок
Сегодня, 01:03
Тюменские власти установят памятник главному разведчику СССР
Сегодня, 10:14
В Тюмени за пропавшую собаку объявили вознаграждение 25 тысяч рублей
Сегодня, 10:13