Метеорологи предупредили тюменцев об опасном тумане

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
По информации филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в Тюменской области ночью и утром 4 августа ожидается сильный туман. Метеорологи полагают, что погодное явление может быть опасно для автомобилистов, видимость на дороге снизится до 200 метров. Туман рассеется примерно к 09:00.
«4 августа на территории Тюменской области местами туман с ухудшением видимости до 200-500 метров», — сообщили метеорологи.
Завтра в Тюмени и Тобольске ожидают дожди и грозы.
Ранее «Наш город» сообщал, что 3 августа в областной столице будет пасмурно, но тепло. Воздух в дневное время прогреется от +20 до + 24. Ночью этот показатель опустится до +18. Эксперты утверждают, что будет облачно, но с прояснениями.