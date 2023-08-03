Купил квартиру и получил кешбэк: теперь коммуналку можно не платить два года

Баллы будут начислены собственнику через личный кабинет в приложении «Моя страна». Доступ к нему будущий новосел получает после оформления договора долевого участия. Кешбэк-бонусы можно будет потратить на оплату коммунальных услуг в течение двух лет с момента ввода дома в эксплуатацию (1 балл = 1 рубль). Если у резидента уже есть квартира в «Стране», то баллы можно использовать на оплату коммунальных услуг любой квартиры.