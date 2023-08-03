Купил квартиру и получил кешбэк: теперь коммуналку можно не платить два года

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
До 150 000 баллами вернет федеральный застройщик «Страна Девелопмент» своим клиентам, которые купят квартиру до 30 ноября 2023 года. Главное условие — 100% оплата на эскроу-счет застройщика. То есть должна быть оформлена ипотека или покупка за наличные.
Баллы будут начислены собственнику через личный кабинет в приложении «Моя страна». Доступ к нему будущий новосел получает после оформления договора долевого участия. Кешбэк-бонусы можно будет потратить на оплату коммунальных услуг в течение двух лет с момента ввода дома в эксплуатацию (1 балл = 1 рубль). Если у резидента уже есть квартира в «Стране», то баллы можно использовать на оплату коммунальных услуг любой квартиры.
Количество квартир, попавших под акцию ограничено. На сайте strana.com есть фильтр «кешбэк баллами». В предложенных вариантах самые разные планировки: от студий до просторных семейных лотов в жилых комплексах «Звездный», «Юнион», «Домашний», «Авторский» и «Сердце Сибири».
Кешбэк-программа — хорошая поддержка для семейного бюджета. Сэкономленные деньги можно потратить на приятные покупки для своей квартиры или для квартиры близких.
Все подробности и условия можно узнать в офисах продаж или в колл-центре компании по телефону +7(345)239-48-97.
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой и эргономическими инженерными технологиями.
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