Итоги дня Тюмени: певица Пелагея поздравит тюменцев, «Этажи» без офиса, грибной бум

В регионе в прошлом году резко выросло количество тяжких коррупционных преступлений — с 338 до 416. По данным отчета региональной прокуратуры, который имеется в распоряжении редакции, за год к дисциплинарной ответственности было привлечено 844 должностных лица. Одним из самых громких тюменских коррупционных дел, вердикт по которому до сих пор не вынесен — дело бывшего руководителя управы Восточного административного округа Александра Сухомяткина.