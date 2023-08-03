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Итоги дня Тюмени: певица Пелагея поздравит тюменцев, «Этажи» без офиса, грибной бум

3 августа 2023, 18:10
Фото: 1MI
Дайджест событий региона за 3 августа.
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Итоги

Певица Пелагея выступит в Тюмени в честь дня рождения области.

В честь дня рождения Тюменской области 20 августа в Тюмени выступит певица Пелагея (Пелагея Телегина). Начало в 19:00. Мероприятие открытое, вход свободный.

«Ко дню рождения области, на площади 400-летия Тюмени выступит певица Пелагея», — сообщили «Нашему городу» представители Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО).

Компания «Этажи» не получила разрешение на строительство головного офиса.

Городские чиновники не выдали компании «Этажи» разрешение на строительство головного офиса. Его планировали возвести в границах улиц Володарского — Республики — Челюскинцев. Площадь здания должна была составить 10 тысяч «квадратов».

Ильдар Хусаинов заявлял о планах по строительству головного офиса в Тюмени еще два года назад. В 2022 год он сообщил, что проектная документация по строительству уже готова. К возведению объекта приступят в 2023–2024 годах, на работы будет потрачено порядка полумиллиарда рублей.

В мае этого года Ильдар Хусаинов заявлял, что «Этажи» планируют уйти из областной столицы в другой город. Позже он мнение изменил и сообщил, что компания останется в Тюмени.

Грибной бум: тюменцы вывозят из леса дикоросы багажниками.

Их выносят из местных лесов ведрами, коробками и целыми багажниками. По словам любителей «тихой охоты», грибов в этом году много.

Грибники урожайными местами называют Старотобольский, Салаирский, Ирбитский, Московский тракты, Ишимский и Нижнетавдинский, Голышмановский районы (рядом с селом Боровлянка), Тюменский район — грибы имеются в лесу недалеко от поселка Богандинский. Помимо грибов в лесах созрела черника. Ягодники отмечают, что в этом году черника растет локально. По заверениям тюменцев, ягода точно есть в лесу по Червишевскому тракту, за «Распутинскими банями».

«Воруют внаглую»: почему коррупция в регионе растет, а расследования этих дел хромают.

Несмотря на то, что по данным тюменской прокуратуры, коррупционные преступления стали раскрываться чаще, на федеральном уровне этот показатель не особо оценили.

В регионе в прошлом году резко выросло количество тяжких коррупционных преступлений — с 338 до 416. По данным отчета региональной прокуратуры, который имеется в распоряжении редакции, за год к дисциплинарной ответственности было привлечено 844 должностных лица. Одним из самых громких тюменских коррупционных дел, вердикт по которому до сих пор не вынесен — дело бывшего руководителя управы Восточного административного округа Александра Сухомяткина.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Итоги
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