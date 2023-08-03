Губернатор Тюменской области рассказал о планах сотрудничества с Китаем

Отмечается, что генеральный консул предложил организовать выставку-презентацию КНР в Тюмени. Кроме того, во время встречи политические деятели решили, что будут развивать побратимские отношения между областной столицей и городом Дацин. Моор уверен, впереди оба города ждут новые интересные проекты.