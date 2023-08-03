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Губернатор Тюменской области рассказал о планах сотрудничества с Китаем

3 августа 2023, 04:21
Фото: Александр Моор / TG-канал губернатора Тюменской области
У Тюменской области большой товарооборот китайской продукции на сегодняшний день.

Губернатор Тюменской области в своем TG-канале рассказал о планах сотрудничества с Китаем. Глава области сообщил, что в нашем городе впервые побывал генконсул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

— Обсудили возможные пути сотрудничества нашего региона и Китая, с которым у нас самый большой товарооборот среди зарубежных партнеров. Более 100 китайских студентов учатся в тюменских вузах. Считаю, что партнерские отношения можно и нужно развивать. Тем более, у нас есть площадки для обсуждения — ждем гостей из Китая на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023 и Тюменском экспортном форуме, — прокомментировал Моор.
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Отмечается, что генеральный консул предложил организовать выставку-презентацию КНР в Тюмени. Кроме того, во время встречи политические деятели решили, что будут развивать побратимские отношения между областной столицей и городом Дацин. Моор уверен, впереди оба города ждут новые интересные проекты.

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#Анастасия Ильина#Китай#Политика#Экономическая политика#Внешняя политика
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