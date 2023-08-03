ФОМС: В новых регионах полисы ОМС оформили более 1 млн жителей

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
«Это свидетельствует о том, что все больше людей получают доступ к качественной медицинской помощи. Сотрудники ФОМС и территориальных фондов оказывают и продолжат оказывать всю необходимую методологическую и организационную помощь в организации системы ОМС в новых регионах», — заявил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
Для оформления полиса гражданам из новых регионов, имеющим гражданство РФ, потребуются документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС, а детям до 14 лет — свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность их законного представителя, и СНИЛС (при наличии), пишет regnum.ru.
Жители Луганской и Донецкой республик, а также Запорожской и Херсонской областей могут подать заявку на получение полиса в различных учреждениях, включая ТФОМС, МФЦ, медицинские учреждения, мобильные и дополнительные пункты и портал госуслуг. В ответ на просьбы населения новых регионов с начала июля территориальными ФОМС было открыто еще 50 пунктов оформления и выдачи полисов ОМС. На данный момент там работают 125 пунктов.
Информацию о местоположении и режиме работы основных и дополнительных пунктов можно узнать в телеграм-каналах ТФОМС ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.