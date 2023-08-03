ФОМС: В новых регионах полисы ОМС оформили более 1 млн жителей

Жители Луганской и Донецкой республик, а также Запорожской и Херсонской областей могут подать заявку на получение полиса в различных учреждениях, включая ТФОМС, МФЦ, медицинские учреждения, мобильные и дополнительные пункты и портал госуслуг. В ответ на просьбы населения новых регионов с начала июля территориальными ФОМС было открыто еще 50 пунктов оформления и выдачи полисов ОМС. На данный момент там работают 125 пунктов.