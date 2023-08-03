Фермеры из Тюменской области отказываются прививать птиц от гриппа

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В Тюменской области семь фермеров отказались от профилактической прививки домашней птицы против вируса птичьего гриппа. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, в адрес ведомства поступили семь писем из казанского ветцентра.
— Владельцы личных подсобных хозяйств в Казанском районе отказались предоставить птиц для проведения ветеринарно-профилактических мероприятий, — говорится в письме.
Речь идет о подсобных хозяйствах, поскольку в Казанском районе отсутствуют крупные птицефермы. Отмечается, что раньше существовала проблема, связанная с отказом прививать крупный скот от серьезных заболеваний. Случай отказа от прививки для птиц в этом году первый.