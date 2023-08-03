Фермеры из Тюменской области отказываются прививать птиц от гриппа

Речь идет о подсобных хозяйствах, поскольку в Казанском районе отсутствуют крупные птицефермы. Отмечается, что раньше существовала проблема, связанная с отказом прививать крупный скот от серьезных заболеваний. Случай отказа от прививки для птиц в этом году первый.