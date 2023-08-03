Дорогой внедорожник сбил подростка на улице Гастелло в Тюмени

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В областной столице 3 августа произошло ДТП на улице Гастелло. Внедорожник «Лексус» сбил велосипедиста. Обстоятельства выясняются.
«Здесь столкнулись велосипед и автомобиль „Лексус LX“. Предварительно, 16-летний велосипедист не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля. В результате ДТП подросток получил травмы», — сообщили в ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени 3 августа массово штрафовали велосипедистов и водителей электросамокатов. Мероприятия проходило в районе перекрёстка улиц Герцена и Мориса Тореза, на перекрёстке Мельникайте и Республики. Молодых людей штрафовалли на 800 рублей.