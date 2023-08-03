Дорогой внедорожник сбил подростка на улице Гастелло в Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени 3 августа массово штрафовали велосипедистов и водителей электросамокатов. Мероприятия проходило в районе перекрёстка улиц Герцена и Мориса Тореза, на перекрёстке Мельникайте и Республики. Молодых людей штрафовалли на 800 рублей.