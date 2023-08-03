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Дорогой внедорожник сбил подростка на улице Гастелло в Тюмени

3 августа 2023, 14:44
Фото: ГИБДД
Обстоятельства выясняются.

В областной столице 3 августа произошло ДТП на улице Гастелло. Внедорожник «Лексус» сбил велосипедиста. Обстоятельства выясняются.

«Здесь столкнулись велосипед и автомобиль „Лексус LX“. Предварительно, 16-летний велосипедист не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля. В результате ДТП подросток получил травмы», — сообщили в ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени 3 августа массово штрафовали велосипедистов и водителей электросамокатов. Мероприятия проходило в районе перекрёстка улиц Герцена и Мориса Тореза, на перекрёстке Мельникайте и Республики. Молодых людей штрафовалли на 800 рублей.

В центре Тюмени массово штрафуют водителей электросамокатов и велосипедистов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах
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