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Бизнесмены из Тюмени смогут бесплатно арендовать помещения в Узбекистане

3 августа 2023, 04:44
Фото: 1MI
Почти год тюменские предприниматели могут не платить за аренду в Узбекистане
Помещение предоставляется в бесплатное пользование на 11 месяцев.

При поддержке властей тюменские предприятия смогут бесплатно арендовать торгово-промышленные площади в Узбекистане. Такие меры поддержки компаний-экспортеров были представлены при губернаторе Тюменской области на Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта 2 августа. Таким бонусом могут воспользоваться только те бизнесмены, кто решил открыть производство в Узбекистане.

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На Совете с предложением выступил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Он сообщил о желании позволить местным предпринимателям выходить на зарубежную площадку бесплатно в течение 11 месяцев.

— Мы хотим в Узбекистане, с которым эффективно работаем последние полтора года, арендовать производственные площади и представить компаниям Тюменской области возможность заходить на них бесплатно в течение первого года. Второй инструмент поддержки — предоставить услуги по регистрации юрлиц в Узбекистане, чтобы продолжить им деятельность. Также в части регистрации юрлиц предлагаем еще Киргизию, Армению, ОАЭ. Это принесет свои плоды и снизит нагрузку на бизнес для первого выхода на эти территории, — заявил заместитель губернатора Тюменской области.
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Глава региона поддержал действующее предложение. Он отметил, что важно применять новые инструменты поддержки экспортеров из числа МСП, чтобы их количество выросло кратно.

— Поддерживаю предложения. При планировании бюджета 2024 года все это предусмотреть, связать эти меры поддержки с определенными обязательствами наших компаний с заключением экспортного контракта, — прокомментировал Моор.

Новые меры поддержки позволят Тюменской области подняться выше во всероссийском рейтинге экспортного потенциала.

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#Анастасия Ильина#Политика#Экономическая политика#Внешняя политика#Моор#Торговля#Внешняя торговля#Бизнес
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