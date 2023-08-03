Бизнесмены из Тюмени смогут бесплатно арендовать помещения в Узбекистане

При поддержке властей тюменские предприятия смогут бесплатно арендовать торгово-промышленные площади в Узбекистане. Такие меры поддержки компаний-экспортеров были представлены при губернаторе Тюменской области на Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта 2 августа. Таким бонусом могут воспользоваться только те бизнесмены, кто решил открыть производство в Узбекистане.