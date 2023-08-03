Бизнесмены из Тюмени смогут бесплатно арендовать помещения в Узбекистане

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При поддержке властей тюменские предприятия смогут бесплатно арендовать торгово-промышленные площади в Узбекистане. Такие меры поддержки компаний-экспортеров были представлены при губернаторе Тюменской области на Совете по улучшению инвестиционного климата и развитию экспорта 2 августа. Таким бонусом могут воспользоваться только те бизнесмены, кто решил открыть производство в Узбекистане.
На Совете с предложением выступил замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Он сообщил о желании позволить местным предпринимателям выходить на зарубежную площадку бесплатно в течение 11 месяцев.
— Мы хотим в Узбекистане, с которым эффективно работаем последние полтора года, арендовать производственные площади и представить компаниям Тюменской области возможность заходить на них бесплатно в течение первого года. Второй инструмент поддержки — предоставить услуги по регистрации юрлиц в Узбекистане, чтобы продолжить им деятельность. Также в части регистрации юрлиц предлагаем еще Киргизию, Армению, ОАЭ. Это принесет свои плоды и снизит нагрузку на бизнес для первого выхода на эти территории, — заявил заместитель губернатора Тюменской области.
Глава региона поддержал действующее предложение. Он отметил, что важно применять новые инструменты поддержки экспортеров из числа МСП, чтобы их количество выросло кратно.
— Поддерживаю предложения. При планировании бюджета 2024 года все это предусмотреть, связать эти меры поддержки с определенными обязательствами наших компаний с заключением экспортного контракта, — прокомментировал Моор.
Новые меры поддержки позволят Тюменской области подняться выше во всероссийском рейтинге экспортного потенциала.