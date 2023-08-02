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Выдача кредитов в ипотечных центрах Банка ДОМ. РФ выросла на треть

2 августа 2023, 04:00
Фото: Банк ДОМ.РФ
На треть нарастили выдачу кредитов ипотечные центры Банка ДОМ.РФ

В Банке ДОМ.РФ подвел итоги работы Центров ипотечного кредитования. Согласно статистике, с начала 2023 года объем выданных ЦИК кредитов вырос на треть — до 126 млрд рублей. Это примерно 55% от общего количества заключённых сделок.

На первом месте по объёмам кредитования Москва и Подмосковье (15 млрд и 7,3 млрд рублей, рост на 10% и 70% к прошлому году соответственно), Второе место занимает Краснодарский край (6,8 млрд рублей и рост в 2 раза). Замыкает лидирующую тройку Свердловская область (3,5 млрд рублей, сопоставимо с прошлым годом). На четвертом-шестом местах — Свердловская область (3,5 млрд руб., сопоставимо с прошлым годом), Самарская (3 млрд руб., в 2 раза) и Тюменская (3 млрд руб., +10%) области.

В топ-10 вошли также Нижегородская (3 млрд руб., в 1,8 раза) область, Красноярский (2,6 млрд руб., в 1,4 раза) и Приморский края (2,6 млрд руб., в 1,4 раза), республика Татарстан (2,5 млрд руб., +20%).

Если говорить о конкретных программах, то лидирует «Семейная ипотека» (34,4% выдач с начала года), вторую строчку рейтинга занимает «Льготная на новостройки» (29%). Цифры по госпрограмме для ИТ-специалистов — 15,8%. По стандартной программе на покупку готового жилья — 105 и 6% — на новостройки.

«Благодаря работе ипотечных центров Банка ДОМ.РФ в 2023 году жилищные условия улучшили более 23 тысяч семей. Мы ожидаем дальнейшего увеличения доли „Семейной ипотеки“ на фоне улучшения ее условий. Набирает обороты и программа для ИТ-специалистов — она также постепенно совершенствуется, становится более адресной. Планируем и дальше наращивать объемы кредитования по всем каналам обслуживания», — заявил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

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