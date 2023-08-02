Выдача кредитов в ипотечных центрах Банка ДОМ. РФ выросла на треть

«Благодаря работе ипотечных центров Банка ДОМ.РФ в 2023 году жилищные условия улучшили более 23 тысяч семей. Мы ожидаем дальнейшего увеличения доли „Семейной ипотеки“ на фоне улучшения ее условий. Набирает обороты и программа для ИТ-специалистов — она также постепенно совершенствуется, становится более адресной. Планируем и дальше наращивать объемы кредитования по всем каналам обслуживания», — заявил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.