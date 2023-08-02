В тюменской области садовод вырастил гигантский помидор

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Жителю Тюменской области удалось вырастить гигантский томат на своей грядке. Информация о помидоре весом более одного килограмма появилась в соцсетях.
Оказалось, что житель из СНТ «Сундукуль» Нижнетавдинского района сам не понял, как ему удалось собрать с грядки такого гиганта весом 1,3 килограмма.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о черных гусеницах, уничтожающих урожай в Тюменском районе. В первую очередь прожорливые насекомые атаковали незаселенные территории рядом с водоемами. Однако больший урон гусеницы нанесли картофелю и овощам в Абатском районе.