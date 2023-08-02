В тюменской области садовод вырастил гигантский помидор

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о черных гусеницах, уничтожающих урожай в Тюменском районе. В первую очередь прожорливые насекомые атаковали незаселенные территории рядом с водоемами. Однако больший урон гусеницы нанесли картофелю и овощам в Абатском районе.