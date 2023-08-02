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В тюменской области садовод вырастил гигантский помидор

2 августа 2023, 05:47
Фото: Антон Засимов / 1MI
Гигантский томат появился в Нижнетавдинском районе.
Цифра на весах действительно впечатляет.

Жителю Тюменской области удалось вырастить гигантский томат на своей грядке. Информация о помидоре весом более одного килограмма появилась в соцсетях.

Оказалось, что житель из СНТ «Сундукуль» Нижнетавдинского района сам не понял, как ему удалось собрать с грядки такого гиганта весом 1,3 килограмма.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о черных гусеницах, уничтожающих урожай в Тюменском районе. В первую очередь прожорливые насекомые атаковали незаселенные территории рядом с водоемами. Однако больший урон гусеницы нанесли картофелю и овощам в Абатском районе.

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#Анастасия Ильина#Урожай#Огород
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