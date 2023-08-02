nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Изображение материала

В тюменских магазинах подорожала Coca-Cola

2 августа 2023, 16:12
Фото: 1MI
Ещё в прошлом году она стоила 180 рублей.

По данным «Нашего города» сейчас двухлитровую бутылку Coca-Cola можно купить в тюменских магазинах за 189 рублей. Напиток везут из Казахстана. За 1,5-литровую бутылку Coca-Cola просят уже 153 рубля. В 2022 году её можно было купить за 130 рублей.

Ранее Coca-Cola производилась на заводах в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде. На данный момент головная компания покинула Россию.

В марте «Наш город» сообщал, что Ишимская пивоваренная компания планирует запустить в этом году выпуск сладкой газированной воды. В линейку войдут лимонады «Тархун», «Дюшес», «Мохито» и другие напитки. На новый цех могут потратить 105 млн рублей.

В Тюмени начали продавать турецкую Coca-Cola
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес
Подпишитесь
«Никто кроме них»: в Тюмени «мокро» отметили День ВДВ
Сегодня, 10:18
«Неуважение или бюрократия?»: добровольцев СВО в Тюменской области лишили выплат
Сегодня, 01:00
Драма в селе Агарак: сразу три односельчанина погибли в СВО
Сегодня, 14:52
После скандала на телешоу «Мужское/Женское» тюменку лишили родительских прав
Сегодня, 11:07
«Стала бы Тюмень столицей России…»: молодой режиссер приехал в Москву и размечтался
Сегодня, 12:10
В Тюмени скончался ветеран ВОВ Михаил Никишин
Сегодня, 10:02