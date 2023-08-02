В тюменских магазинах подорожала Coca-Cola

По данным «Нашего города» сейчас двухлитровую бутылку Coca-Cola можно купить в тюменских магазинах за 189 рублей. Напиток везут из Казахстана. За 1,5-литровую бутылку Coca-Cola просят уже 153 рубля. В 2022 году её можно было купить за 130 рублей.