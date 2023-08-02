В тюменских магазинах подорожала Coca-Cola

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
По данным «Нашего города» сейчас двухлитровую бутылку Coca-Cola можно купить в тюменских магазинах за 189 рублей. Напиток везут из Казахстана. За 1,5-литровую бутылку Coca-Cola просят уже 153 рубля. В 2022 году её можно было купить за 130 рублей.
Ранее Coca-Cola производилась на заводах в Екатеринбурге или Нижнем Новгороде. На данный момент головная компания покинула Россию.
В марте «Наш город» сообщал, что Ишимская пивоваренная компания планирует запустить в этом году выпуск сладкой газированной воды. В линейку войдут лимонады «Тархун», «Дюшес», «Мохито» и другие напитки. На новый цех могут потратить 105 млн рублей.