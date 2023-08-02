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В Тюмени скончался ветеран ВОВ Михаил Никишин

2 августа 2023, 10:02
Губернатор Тюменской области А. Моор выразил соболезнования членам скончавшегося
Губернатор тюменской области выразил соболезнование в своем TG.

В ночь с 1 на 2 августа не стало ветерана Великой Отечественной войны Михаила Андреевича Никишина. Соболезнования членам семьи скончавшегося выразил в своем TG губернатор Тюменской области Александр Моор.

— Наш прославленный земляк командовал танковым взводом. Участвовал в сражениях за Кавказ, освобождал Украину. Громил Квантунскую армию. Михаил Андреевич прожил долгую и насыщенную жизнь. Много сделал, чтобы передать подрастающим поколениям историческую правду о далеких уже событиях. Горжусь, что был знаком с ним лично. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Андреевича, — поделился в соцсетях глава области.
Фото: Александр Моор / TG губернатора Тюменской области
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Отметим, что Михаил Андреевич был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. После Великой Отечественной преподавал в военных учебных заведениях. Несколько раз полковник в отставке Михаил Никишин был знаменосцем на парадах 9 Мая в Тюмени.

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#Анастасия Ильина#День Победы#9 мая#Ветеран
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