В Тюмени скончался ветеран ВОВ Михаил Никишин

Отметим, что Михаил Андреевич был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. После Великой Отечественной преподавал в военных учебных заведениях. Несколько раз полковник в отставке Михаил Никишин был знаменосцем на парадах 9 Мая в Тюмени.