В Тюмени скончался ветеран ВОВ Михаил Никишин

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
В ночь с 1 на 2 августа не стало ветерана Великой Отечественной войны Михаила Андреевича Никишина. Соболезнования членам семьи скончавшегося выразил в своем TG губернатор Тюменской области Александр Моор.
— Наш прославленный земляк командовал танковым взводом. Участвовал в сражениях за Кавказ, освобождал Украину. Громил Квантунскую армию. Михаил Андреевич прожил долгую и насыщенную жизнь. Много сделал, чтобы передать подрастающим поколениям историческую правду о далеких уже событиях. Горжусь, что был знаком с ним лично. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Андреевича, — поделился в соцсетях глава области.
Отметим, что Михаил Андреевич был участником исторического Парада Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. После Великой Отечественной преподавал в военных учебных заведениях. Несколько раз полковник в отставке Михаил Никишин был знаменосцем на парадах 9 Мая в Тюмени.