В Тюмени новому водителю главврача предлагают отсрочку от мобилизации и «вечеринки»

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В «Областном кожно-венерологическом диспансере» ищут личного водителя для главного врача. Новому сотруднику обещают отсрочку от мобилизации, «выезды на природу, экскурсии, совместные праздники».
Вакансия появилась на сайте бесплатных объявлений. За полный рабочий день водитель будет получать на руки 25 тысяч рублей. Сотруднику нужно будет вести путевые листы и ездить в командировки в Тобольск и Екатеринбург.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице остро не хватает водителей общественного транспорта. На сегодняшний момент дефицит составляет 145 человек, им предлагают зарплату 45 тысяч в месяц.