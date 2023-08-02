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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

В Тюмени изменится схема движения двух автобусных маршрутов

2 августа 2023, 16:23
На Лесобазе пройдёт массовое мероприятие.

В городе временно изменится схема движения автобусных маршрутов № 41 и № 84. 5 августа в Тюмени проведут XXXVI Велогонки-критериум.

«В этот день с 08 часов до 15 часов перекроют движение транспорта по автомобильной дороге улицы Лесопарковой на участке от дома № 15 до пересечения с Домостроителей», — сообщает «Тюменьгортранс».

Автобусы будут объезжать этот участок по улице Домостроителей.

Ранее «Наш город» сообщал, что «до седьмого августа на период производственных работ по ул. Червишевский тракт изменятся маршруты 12 автобусов. Они будут следовать в объезд перекрытого участка у дома № 46.

Схема движения более двадцати автобусов изменится в День города Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Автобусы
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